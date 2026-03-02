Ügynöke újabb hírt közölt az Iránban játszó Gera Dániellel kapcsolatban

Gera Dániel januárban igazolt a DVTK-tól az iráni FC Perszepoliszhoz. Játékosügynöke, Ivan Rados néhány napja még úgy nyilatkozott, hogy a labdarúgó helyzete bizonytalan, akkor éppen egy teheráni szállodában várta a fejleményeket – írja a mandiner.hu.

A lap ismét megkereste az ügynököt, aki közölte:

Gera Dániel biztonságban van, vasárnap este elhagyta az országot. Most már Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában tartózkodik és várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig haza tud repülni.

Mint mondta, ha minden jól megy, hétfő este már Budapesten lesz.

Arról, hogy mi lesz a játékos további sorsa, Ivan Rados azt mondta: „Az ajatollah halála után az egész országban negyvennapos gyászt hirdettek, ez idő alatt semmiről sem születik érdemi döntés, így arról sem, folytatódik-e utána az ottani bajnokság – bár ez most nyilván sokadlagos” – magyarázta a DVTK egykori horvát kapusa, akinek ügynökként Gera Dánielen kívül is van még játékosa az iráni Pro Ligában, például a második helyen álló, az ázsiai Bajnokok Ligájában is érdekelt Tractorban.

A háborúban érintett másik országban, Izraelben légióskodik a szintén Ivan Rados által képviselt Koszta Márk is:

a magyar csatár a Hapoel Petah Tikva játékosa. Az ő helyzete annyival „szerencsésebb”, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokra irányultak, a civil lakosság így biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket, vagyis ők nincsenek közvetlen veszélyben – ettől függetlenül az ottani magyarokkal együtt Kosztával is folyamatos a kapcsolat a nagykövetségen keresztül.

