Gera Dániel, a Diósgyőr (b) és Nagy Zsolt. a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Ügynöke újabb hírt közölt az Iránban játszó Gera Dániellel kapcsolatban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ivan Rados, a játékos ügynöke adott tájékoztatást arról, hogy Gera Dániel biztonságban elhagyta a háború sújtotta országot.

Gera Dániel januárban igazolt a DVTK-tól az iráni FC Perszepoliszhoz. Játékosügynöke, Ivan Rados néhány napja még úgy nyilatkozott, hogy a labdarúgó helyzete bizonytalan, akkor éppen egy teheráni szállodában várta a fejleményeket – írja a mandiner.hu.

A lap ismét megkereste az ügynököt, aki közölte:

Gera Dániel biztonságban van, vasárnap este elhagyta az országot. Most már Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában tartózkodik és várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig haza tud repülni.

Mint mondta, ha minden jól megy, hétfő este már Budapesten lesz.

Arról, hogy mi lesz a játékos további sorsa, Ivan Rados azt mondta: „Az ajatollah halála után az egész országban negyvennapos gyászt hirdettek, ez idő alatt semmiről sem születik érdemi döntés, így arról sem, folytatódik-e utána az ottani bajnokság – bár ez most nyilván sokadlagos” – magyarázta a DVTK egykori horvát kapusa, akinek ügynökként Gera Dánielen kívül is van még játékosa az iráni Pro Ligában, például a második helyen álló, az ázsiai Bajnokok Ligájában is érdekelt Tractorban.

A háborúban érintett másik országban, Izraelben légióskodik a szintén Ivan Rados által képviselt Koszta Márk is:

a magyar csatár a Hapoel Petah Tikva játékosa. Az ő helyzete annyival „szerencsésebb”, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokra irányultak, a civil lakosság így biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket, vagyis ők nincsenek közvetlen veszélyben – ettől függetlenül az ottani magyarokkal együtt Kosztával is folyamatos a kapcsolat a nagykövetségen keresztül.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
