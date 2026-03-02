F1-es szakíró: lehet olyan helyzet a közel-keleti válság miatt, hogy le kell mondani a bahreini és a szaúdi futamot

A Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt veszélybe kerülhet a Forma–1-es vb-sorozat két áprilisi versenyhétvégéje, miután az elmúlt napokban Bahreint és Szaúd-Arábiát is támadások érték. A McLaren, a Mercedes és a Pirelli számos munkatársa Bahreinben ragadt a konfliktus kitörése miatt.

A szezon pénteken kezdődik Melbourne-ben, az idei első futamot magyar idő szerint vasárnap kora reggel rendezik. Az eredeti kiírás szerint a Bahreini Nagydíj április 12-én, míg a Szaúdi GP egy héttel később lenne

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: mintegy 120-an várakoznak jelenleg is Bahreinben, közülük százan a McLaren és a Mercedes alkalmazottjai, húszan pedig a Pirellinél dolgoznak. Ahogy fogalmazott, ők „jelenleg is keresik a kiutat” Ausztráliába, hiszen pénteken már szabadedzések lesznek az idénynyitón.

Ami a pilótákat illeti, nekik nem lesznek utazási nehézségeik, a sztárok már Melbourne-ben tartózkodnak, ahogy a csapatok szakembereinek többsége is.

Ugyanakkor a Bahreinben ragadt alkalmazottakért is „megy a küzdelem”, hiszen nekik is fontos szerepük van az egyes versenyhétvégéken.

Vámosi Péter megjegyezte: a McLaren és a Mercedes is rendelkezik elegendő számú szakemberrel, vélhetően nincs komolyabb fennakadás a mindennapi munkában, de úgy hírlik, hogy

olyan alkalmazottak is Bahreinben rostokolnak, akik tagjai a versenycsapatnak, illetve fontos feladatokat kellene végezniük a tesztalakulatnál.

A szakíró sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az előzetes tervekkel ellentétben az elmúlt napokban nem mutatták be azt a két autót, amelyet kifejezetten a Pirelli kedvéért alakítottak át, hiszen eddig csak régebbi autókkal lehetett tesztelni.

Hozzátette: most már a Forma–1 vezetői is „nagyon erősen figyelik” az eszkalálódó helyzetet a Közel-Keleten, mert bár az első három versenyhétvégét nem a térségben rendezik (március 8.: Ausztrália, március 15.: Kína, március 29.: Japán), utána áprilisban már Bahreinbe, majd Szaúd-Arábiába látogat a mezőny, és ezek az időpontok sincsenek már annyira messze. Vámosi Péter nem tartja kizártnak, hogy

a kialakult helyzet miatt a sorozat szervezőinek úgy kell dönteniük, hogy a biztonsági szempontokat figyelembe véve inkább lemondják a bahreini és a szaúdi versenyt.

Az is elképzelhető, hogy a közel-keleti válság már nem lesz annyira súlyos áprilisban, hogy ne lehessen F1-es futamokat rendezni. A szűkös határidők miatt Vámosi Péter szerint nagyon nehéz lenne beugró helyszíneket találni, így ha nem javul a helyzet, akkor a halasztás a legvalószínűbb döntés. Elméleti síkon távolabbi helyszínek jöhetnének szóba beugróként, így például Törökország biztosan kiesik a lehetséges alternatívák közül.

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint nemcsak a rendelkezésre álló túl rövid idő jelent akadályt, hanem logisztikailag is nagyon nehezen lehetne már kivitelezni az új helyekre való utazást. Ez olyan kihívások elé állítaná a csapatokat, hogy Vámosi Péter szerint „inkább gyorsan lemondanák” a két érintett versenyt. Ráadásul egymást követő versenyhétvégékről van szó, ami még inkább korlátozza a lehetőségeket. A szakíró maximum két németországi versenyt tudna elképzelni április 12-én és 19-én, de ez a hipotézis inkább az európai vágyaknak szól, semmint a realitásnak.

Ausztráliában biztosan lesz futam a hétvégén A melbourne-i szervezők szerint nem lesz gond a Forma–1-es vb-sorozat idei első versenyhétvégéjének lebonyolításával a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai, valamint a teheráni megtorló csapások miatt a Közel-Kelet nagy részén leállt a légi forgalom, ennek következményeként a Forma–1-ben dolgozóknak módosítaniuk kellett az utazásaikat Ausztrália felé. A legtöbben a dubaji vagy a dohai átszállás helyett Szingapúr vagy Hongkong felől közelítették meg az óceániai helyszínt. Az Ausztrál Nagydíj elnök-vezérigazgatója közölte: nagyjából ezer alkalmazottnak kellett változtatnia az útvonalán Melbourne felé. „A Forma-1 szervezete nagyon jó abban, hogy embereket utaztasson a világ körül, hiszen ez a feladata. Ezúttal is meg tudtak oldani minden problémát, ezért nem számítunk arra, hogy a közel-keleti történéseknek hatásuk lenne a versenyünkre” – nyilatkozta Travis Auld. Úgy fogalmazott, a versenyzők, a mérnökök és a csapatvezetők biztosan ott lesznek Melbourne-ben, a versenyautókat pedig konténerekben már leszállították és a pályán vannak. (MTI)

