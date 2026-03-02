ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.57
usd:
326.01
bux:
125552.1
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Forma-1-es Bahreini Nagydíj helyszíne.
Nyitókép: GettyImages

F1-es szakíró: lehet olyan helyzet a közel-keleti válság miatt, hogy le kell mondani a bahreini és a szaúdi futamot

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A szűkös határidő és a logisztikai nehézségek miatt nagyon nehéz lenne beugró helyszíneket találni április 12-re, illetve 19-re – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője úgy fogalmazott, már a Forma–1 vezetői is „nagyon erősen figyelik” az eszkalálódó helyzetet a Közel-Keleten.

A Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt veszélybe kerülhet a Forma–1-es vb-sorozat két áprilisi versenyhétvégéje, miután az elmúlt napokban Bahreint és Szaúd-Arábiát is támadások érték. A McLaren, a Mercedes és a Pirelli számos munkatársa Bahreinben ragadt a konfliktus kitörése miatt.

A szezon pénteken kezdődik Melbourne-ben, az idei első futamot magyar idő szerint vasárnap kora reggel rendezik. Az eredeti kiírás szerint a Bahreini Nagydíj április 12-én, míg a Szaúdi GP egy héttel később lenne

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: mintegy 120-an várakoznak jelenleg is Bahreinben, közülük százan a McLaren és a Mercedes alkalmazottjai, húszan pedig a Pirellinél dolgoznak. Ahogy fogalmazott, ők „jelenleg is keresik a kiutat” Ausztráliába, hiszen pénteken már szabadedzések lesznek az idénynyitón.

Ami a pilótákat illeti, nekik nem lesznek utazási nehézségeik, a sztárok már Melbourne-ben tartózkodnak, ahogy a csapatok szakembereinek többsége is.

Ugyanakkor a Bahreinben ragadt alkalmazottakért is „megy a küzdelem”, hiszen nekik is fontos szerepük van az egyes versenyhétvégéken.

Vámosi Péter megjegyezte: a McLaren és a Mercedes is rendelkezik elegendő számú szakemberrel, vélhetően nincs komolyabb fennakadás a mindennapi munkában, de úgy hírlik, hogy

olyan alkalmazottak is Bahreinben rostokolnak, akik tagjai a versenycsapatnak, illetve fontos feladatokat kellene végezniük a tesztalakulatnál.

A szakíró sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az előzetes tervekkel ellentétben az elmúlt napokban nem mutatták be azt a két autót, amelyet kifejezetten a Pirelli kedvéért alakítottak át, hiszen eddig csak régebbi autókkal lehetett tesztelni.

Hozzátette: most már a Forma–1 vezetői is „nagyon erősen figyelik” az eszkalálódó helyzetet a Közel-Keleten, mert bár az első három versenyhétvégét nem a térségben rendezik (március 8.: Ausztrália, március 15.: Kína, március 29.: Japán), utána áprilisban már Bahreinbe, majd Szaúd-Arábiába látogat a mezőny, és ezek az időpontok sincsenek már annyira messze. Vámosi Péter nem tartja kizártnak, hogy

a kialakult helyzet miatt a sorozat szervezőinek úgy kell dönteniük, hogy a biztonsági szempontokat figyelembe véve inkább lemondják a bahreini és a szaúdi versenyt.

Az is elképzelhető, hogy a közel-keleti válság már nem lesz annyira súlyos áprilisban, hogy ne lehessen F1-es futamokat rendezni. A szűkös határidők miatt Vámosi Péter szerint nagyon nehéz lenne beugró helyszíneket találni, így ha nem javul a helyzet, akkor a halasztás a legvalószínűbb döntés. Elméleti síkon távolabbi helyszínek jöhetnének szóba beugróként, így például Törökország biztosan kiesik a lehetséges alternatívák közül.

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint nemcsak a rendelkezésre álló túl rövid idő jelent akadályt, hanem logisztikailag is nagyon nehezen lehetne már kivitelezni az új helyekre való utazást. Ez olyan kihívások elé állítaná a csapatokat, hogy Vámosi Péter szerint „inkább gyorsan lemondanák” a két érintett versenyt. Ráadásul egymást követő versenyhétvégékről van szó, ami még inkább korlátozza a lehetőségeket. A szakíró maximum két németországi versenyt tudna elképzelni április 12-én és 19-én, de ez a hipotézis inkább az európai vágyaknak szól, semmint a realitásnak.

Csütörtökön este hat óra után Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    F1-es szakíró: lehet olyan helyzet a közel-keleti válság miatt, hogy le kell mondani a bahreini és a szaúdi futamot

forma-1

bahreini nagydíj

irán

közel-kelet

háború

mercedes

mclaren

pirelli

vámosi péter

szaúdi nagydíj

eszkaláció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
Harminchárom magyart egy katari repülőgépről szállítottak le a közel-keleti háború kitörése miatt, és mindannyian a rakétatámadásokkal sújtott ország fővárosában, Dohában ragadtak. Nem tudni, mikor jöhetnek haza, állítólag szombatig is eltart a légtérzár. Az InfoRádió a csoport egyik vezetőjét, Veres Nórát, a Haris Travel Club utazásszervezőjét kérte tájékoztatásra.
 

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány

Ügynöke újabb hírt közölt az Iránban játszó Gera Dániellel kapcsolatban

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság ügyében – a kormányfő reagált is

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Az iráni–amerikai–izraeli katonai konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. Európában komoly eséssel indult a nap a részvénypiacokon, és az USA-ban is hasonlóra lehet számítani. Mutatjuk a katonai konfliktus legfrissebb piaci hatásait!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentést tett a One: váratlan jóváírást és ingyen adatot kapnak ezek az ügyfelek

Rendkívüli bejelentést tett a One: váratlan jóváírást és ingyen adatot kapnak ezek az ügyfelek

Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

The US defense secretary says American attacks on Iran will not lead to "endless war". Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK base, after an earlier attack on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 14:47
Ismét otthonában lábadozik az olimpia tragikus hőse, Lindsey Vonn
2026. március 2. 14:24
Ügynöke újabb hírt közölt az Iránban játszó Gera Dániellel kapcsolatban
×
×