Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

„A teljes, hatfős legénység épségben katapultált, megtalálták őket, állapotuk stabil” – tudatta a CENTCOM. Az amerikai parancsnokság szerint Kuvait elismerte az incidenst, amelynek okát még vizsgálják.

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten.

A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légitámaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több „ellenséges drón” elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot.

Közben szemtanúk arról számoltak be a dpa hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

