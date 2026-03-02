ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.86
usd:
324.1
bux:
126065.93
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
U.S. CENTRAL COMMAND AREA - NOVEMBER 11: (EDITORS NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images editorial policy.) Four U.S. Air Force F-15E Strike Eagles sit positioned on the runway during exercise Marauder Shield 26.1 within an undisclosed location in the U.S. Central Command area of responsibility, Nov. 11, 2025. The exercise focused on integrated Kuwaiti Command and Control systems, shaping regional airspace management and facilitating joint operations. This enhanced C2 integration paved the way for more effective Agile Combat Employment strategies, allowing for rapid deployment and flexible response to emerging threats. (Handout photo by Staff Sgt. Tylin Rust/U.S. Air Force via Getty Images)
Nyitókép: Staff Sgt. Tylin Rust/U.S. Air Force via Getty Images

Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

Infostart / MTI

Az Irán ellen indított Epic Fury hadműveletet támogató három F–15E Strike Eagle típusú amerikai harci repülőgép baráti tűz miatt zuhant le Kuvaitban hétfőn. Az amerikai gépeket a kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből – közölte az amerikai hadsereg térségért illetékes középső parancsnoksága (CENTCOM).

„A teljes, hatfős legénység épségben katapultált, megtalálták őket, állapotuk stabil” – tudatta a CENTCOM. Az amerikai parancsnokság szerint Kuvait elismerte az incidenst, amelynek okát még vizsgálják.

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten.

A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légitámaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több „ellenséges drón” elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot.

Közben szemtanúk arról számoltak be a dpa hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

légvédelem

kuvait

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója
Az iráni társadalom jelentős része most támogatja a változásokat az ország élén, részben a rezsim korábbi brutalitása miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az amerikaiaknak biztosan vannak forgatókönyveik a rendszerváltásra, ami nagyon nehéz dolog – mint azt Irak vagy akár Magyarország esetében is láthattuk. És Irán jóval nagyobb ország, sokkal több feszültséggel és összetettebb problémákkal.
 

Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány, Gera Dániel is jöhet, ha akar

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán VIktor miniszterelnök hétfő délelőtt egy videó kíséretében, amely a Facebookon látott napvilágot.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Fico: Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Három civil megsebesült a támadásban. Moszkvában hétfő reggel távirányítású robbanószerkezeket robbantak fel, három rendőr életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban

Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban

Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets crash under 'friendly fire' in Kuwait

Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets crash under 'friendly fire' in Kuwait

Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK military base - a day after an Iranian drone attack on the site.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 12:59
Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója
2026. március 2. 11:34
Amerikai harci gépek zuhantak le Kuvaitban – videó
×
×