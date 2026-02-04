ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
2025. április 20-án a windsori kastélyban készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

A lefokozott brit herceget kiköltöztették a windsori kastélyból

Infostart

Mountbatten-Windsor András kiköltözött a windsori Royal Lodge kúriából és mostantól a norfolki Sandringham birtokon fog élni. Tavaly októberben közölte a Buckingham-palota, hogy III. Károly öccsét megfosztották hercegi címétől, továbbá azt is, hogy kiköltözik a windsori kúriából és a sandrighami magánbirtokra húzódik vissza, amit a király a magánvagyonából fedez.

Mountbatten Windsor az Epstein-ügyben való érintettsége miatt elvesztette a „királyi fenség” címet, a katonai rendfokozatát, valamint az ezredtulajdonosi címeit és az udvarban betöltött pozícióiból is távoznia kellett, továbbá semmilyen nyilvános rendezvényen nem képviselheti a brit uralkodóházat.

Október közepén kénytelen volt lemondani a York hercege címről és ki kellett lépnie a brit korona legrégebbi lovagrendjéből, a Térdszalagrendből is.

III. Károly öccséről a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélésekkel vádolt Jeffrey Epstein egyik áldozata azt állította, hogy 17 éves korában a herceggel is le kellett feküdnie.

Ezek után András herceg egy BBC-nek adott interjúban próbálta magát kimagyarázni a helyzetből, de a kísérlet totálisan visszafelé sült el.

A volt herceg azóta is tagadja a vele szemben felhozott vádakat, ugyanakkor egyre több állításáról derül ki, hogy nem felel meg a valóságnak. A legutóbb nyilvánosságra hozott dokumentumok között is találni számos olyat, amin András neve is szerepel.

Miután a Buckingham-palota októberben közölte, hogy Andrásnak ki kell költöznie, hosszú hetekig tartó vita indult arról, hogy a korábban 75 évre megkötött bérleti szerződés felmondása miatt az egykori herceg jogosult-e bármilyen kártérítésre, azonban nem emiatt húzódott idáig a költözés – írja a BBC alapján a hvg.hu.

A királyi család hagyományosan a király tulajdonában álló Sandringham birtokon gyűlik össze karácsonykor, a költözést pedig azért halasztották az újévre, hogy elkerüljék azt a kínos helyzetet, hogy András is ott legyen ebben az időszakban.

