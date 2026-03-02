Iráni háború, 3. nap – percről percre

A piac most úgy érkezik meg az új hétre, hogy a háborús prémium még a rendszerben van, és minden bejövő makroadat csak egy kérdésen keresztül kap jelentést: erősödik vagy gyengül az inflációs félelem, és ezzel együtt mennyire tolódik ki a magas kamatok forgatókönyve. Közben sűrű adatnaptár jön több kontinensről, ami könnyen napokra bontott, hullámzó hangulatot hozhat, de a befektetők fókusza egyelőre nem a számokon, hanem azon lesz, hogy a geopolitikai sztori milyen irányba fordul tovább.