2026. március 2. hétfő
Az USA korlátozni akarja az iráni atomprogramot.
Nyitókép: Getty Images / masterSergeant

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Infostart

Hétfőn is tart az Iránban kirobbant háború, amely során amerikai és izraeli erők fegyveres csapást mértek a közép-keleti országra, végezve az állam legfontosabb volt és jelenlegi vezetőivel. Donald Trump amerikai elnök már jósolt is a támadás befejezésének időpontjára.

2026.03.02. 06:25

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés” jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.

2026.03.02. 06:25

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Izraelből Egyiptom és Jordánia felé át lehet lépni a szárazföldi határátkelőkön, de több arab országban nem javasolják az elindulást a határátkelők felé – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este. A légtérzárak miatt mintegy 4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben

2026.03.02. 06:25

Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

Dróntámadás érte az amerikai bázist Erbílben, ahol magyar katonák is szolgálnak. A Honvédelmi Minisztérium vasárnap éjszaka azt közölte, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

2026.03.02. 06:25

Meghalt Ali Hamenei, 4200 magyar rekedt külföldön – a nap hírei

Meghalt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban. 4200 magyar állampolgár tartózkodik az iráni rakétákkal támadott Egyesült Arab Emirátusokban – közölte a külügyminiszter. Katonai védelmet kapott a Paksi Atomerőmű, az algyői biztonsági földgáztározó és a nyíregyházi repülőtér – a nap legfontosabb hírei.

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés" jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.
 

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Nem engedjük, hogy ezer forintra emeljék a benzin árát, letörjük Zelenszkij olajblokádját – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítónál tartott „terepszemléről” készült videóhoz. Majd azt is kiposztolta: hétfőn bemutatják a bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.
 

Sok rendőr jelenik meg a magyar közterületeken, katonák védik az energetikai létesítményeket

Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Ha a háború mellett ez is rosszul sikerül, mattot kaphatnak a profik

Ha a háború mellett ez is rosszul sikerül, mattot kaphatnak a profik

A piac most úgy érkezik meg az új hétre, hogy a háborús prémium még a rendszerben van, és minden bejövő makroadat csak egy kérdésen keresztül kap jelentést: erősödik vagy gyengül az inflációs félelem, és ezzel együtt mennyire tolódik ki a magas kamatok forgatókönyve. Közben sűrű adatnaptár jön több kontinensről, ami könnyen napokra bontott, hullámzó hangulatot hozhat, de a befektetők fókusza egyelőre nem a számokon, hanem azon lesz, hogy a geopolitikai sztori milyen irányba fordul tovább.

Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

The IDF tells residents of more than 50 villages in Lebanon to evacuate after Iran-backed Hezbollah fires rockets at Israel.

2026. március 2. 06:00
Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
2026. március 2. 05:36
Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról
