Iráni háború, 3. nap – percről percre

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés” jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.
Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról
Izraelből Egyiptom és Jordánia felé át lehet lépni a szárazföldi határátkelőkön, de több arab országban nem javasolják az elindulást a határátkelők felé – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este. A légtérzárak miatt mintegy 4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben
Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte
Dróntámadás érte az amerikai bázist Erbílben, ahol magyar katonák is szolgálnak. A Honvédelmi Minisztérium vasárnap éjszaka azt közölte, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.
Meghalt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban. 4200 magyar állampolgár tartózkodik az iráni rakétákkal támadott Egyesült Arab Emirátusokban – közölte a külügyminiszter. Katonai védelmet kapott a Paksi Atomerőmű, az algyői biztonsági földgáztározó és a nyíregyházi repülőtér – a nap legfontosabb hírei.