Most már potenciális orosz ügynöknek is nevezik Jeffrey Epsteint

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága tanúvallomásra akarja beidézni a Jeffrey Epstein-ügy miatt Peter Mandelson volt brit minisztert, egykori nagykövetet és európai uniós biztost. Egyes források szerint a testület úgy véli, hogy Mandelson kulcsfontosságú információkkal rendelkezhet Epstein lehetséges tettestársairól, valamint a kiskorú lányok elleni abúzusban részt vevőkről.

A hétvégén újabb adag, összesen háromillió Epstein-fájlt adott ki az amerikai Igazságügyi Minisztérium – fényképeket, e-maileket és SMS-üzeneteket. Az egyik képen Lord Mandelson polóban és alsónadrágban látható egy kitakart arcú, fürdőköpenyt viselő fiatal nő mellett állva. Mandelson, aki nagyon közeli barátja volt Epsteinnek, elhatárolódott tőle és azt állította:

„meleg férfiként nem tudott a lányokkal folytatott üzelmeiről”.

A brit politika meghatározó, „szürke eminenciása” szeptemberben vesztette el washingtoni nagyköveti posztját, miután napvilágra kerültek korábban eltitkolt kapcsolatai a pedofília miatt elítélt, majd 2019-ben cellájában holtan talált Epsteinnel. A politikus vasárnap este közölte: kilép a Munkáspártból, mert nem akar további kellemetlenséget okozni.

A pénteken kiadott Epstein-dossziéból kiderült, hogy Mandelson és Epstein kapcsolata még annál is szorosabb volt, mint azt korábban elismerték. Az iratok szerint Epstein 2004-ben 50 ezer dollárt, 2009-ben pedig 10 ezer fontot utalt Mandelson férjének. Egy 2009-es e-mailváltásban – amikor Mandelson üzleti ügyekkel foglalkozó államtitkár volt –, arról írt: „keményen dolgozik” Epstein kérésére, a bankárok bónuszait érintő, brit törvénykezés módosításán. A politikus közleményében azt írta: sem ő, sem férje nem emlékszik a kifizetésekre, és hogy nem tett törvénybe ütközőt.

Lapértesülések szerint a botrány hatására Mandelson nem tér vissza a Lordok Házába sem, így gyakorlatilag visszavonul a közélettől. Konzervatív politikusok szerint Keir Starmer brit miniszterelnök tétován állt hozzá az ügyhöz – egy ideig például Mandelsont védte –, míg munkáspárti képviselők „kimerítőnek” nevezték az újabb és újabb leleplezéseket.

Az amerikai Kongresszus jogilag nem kötelezheti Mandelsont vallomástételre, mivel nem amerikai állampolgár. Ugyanakkor, ha az Egyesült Államok területére lépne, be lehetne idézni, és ha ezt megtagadná, akár őrizetbe is vehetik.

Ugyancsak meghallgatnák az egykori András herceget, akit immár polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsorként emlegetnek és volt feleségét is, aki korábban nem reagált a kongresszus megkeresésére. A The Telegraph című lap közben azon spekulált, hogy Epstein akár orosz ügynök is lehetett.

Egy e-mailben azt írta Andrásnak, hogy van egy „orosz, gyönyörű és megbízható barátja, egy fiatal nő, akivel biztos szívesen vacsorázna” – amire a volt herceg gyorsan „ráharapott”.

A TheTelegraph azzal magyarázza állítását, hogy Putyin elnök neve több mint 1000, Moszkva pedig 9000 alkalommal bukkan fel a fájlokban. Epstein 2015-ben e-mailt váltott Szergej Beljakov orosz gazdasági és fejlesztési miniszter-helyettessel és informálta, hogy „egy orosz lány zsarolni próbál több, nagyhatalmú New York-i üzletembert”.

A találgatás alapja az, hogy orosz prostituáltak kiközvetítésével Epstein részese lehetett a klasszikus „kompromat”- műveleteknek, melyek során olyan, kellemetlen pillanatokat rögzítenek, amelyekkel aztán zsarolni lehet befolyásos személyeket. A fájlok között találhatók Moszkva–Párizs és Moszkva–New York repülőjegy-foglalásokról szóló e-mailek.

Epstein – bizonyíték nélkül – azt is leírta: Bill Gates milliárdos nemibetegséget szedett össze orosz lányoktól és ezt titkolni akarta volt felesége előtt; az állítást Gates szóvivője határozottan tagadta.