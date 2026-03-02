Fél napot várniuk kellett a rendőröknek, olyan részeg volt a verekedő alpolgármester

A hétvégén lemondott Szentmártonkááta alpolgármestere, miután egy nő azt állította, hogy a férfi súlyosan bántalmazta őt szombaton a település kolbásztöltő fesztiválján. A nő állítása szerint a férjével járt a rendezvényen, ahol Bodor András szexuális szolgáltatásokért cserébe „előkelő pozíciót” ajánlott neki a hivatalban. Szóváltás alakult ki, és beszámolója szerint az alpolgármester úgy megütötte őt, hogy az ovosi vélemény szerint lehetséges, hogy a bal szemére többé nem fog látni.

A nő férje is összetűzésbe keveredett az alpolgármesterrel, majd a beszámoló szerint mindkettőjüket előállították, majd elengedték.

Az ügyben a 24.hu vasárnap reggel megkereste a rendőrséget, ám csak estére érkezett válasz. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályának tájékoztatása szerint a rendőrség biztosította azt a rendezvényt, ahol egy 55 éves férfi szólalkozott össze egy 27 éves nővel. A vita a nő elmondása szerint tettlegességig fajult, és a férfi egy alkalommal megütötte őt.

A nő sérüléseit a mentők a helyszínen ellátták, a helyszínre érkező rendőrök pedig előállították B. Andrást, azonban annyira ittas volt, hogy a gyanúsítotti kihallgatására – súlyos testi sértés kísérlete miatt – később, március 1-én délután került sor – válaszolta a rendőrség.

Rajta kívül még egy férfit, a sértett férjét állították elő a nagykátai rendőrök, akit március 1-én tanúként hallgattak ki az eset kapcsán. Az eset további körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a Nagykátai Rendőrkapitányság – tették hozzá.

A bántalmazás áldozata a sajtónak arról beszélt, hogy szerinte a politikai nézetkülönbségek miatt fajult el a konfliktus közte és az alpolgármester között. Elismerte, hogy provokálhatta is Bodort, de azt állítja, egy ujjal sem ért hozzá. Feljelentést tett, és azt mondta, a történtek egy pontjáról emlékezetkiesése van.

A beszélgetés a polgármesterrel még békés volt, a helyzet akkor durvult el, amikor az alpolgármester megérkezett. A korábbi félelmekkel ellentétben a nő jelenlegi információk szerint nem fog maradandóan megsérülni, és várhatóan nem vakul meg a bal szemére.

Bodor András vasárnap azt írta, hogy a vádak megalapozatlanok, de nem akarja, hogy az ügye a választási kampány témájává váljon, ezért lemond az alpolgármesteri pozíciójáról.