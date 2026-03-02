Szoboszlaié a február legszebb Premier League-gólja – videó

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában fordított, a magyar középpályást pedig kiállították.

??? This angle of Dominik Szoboszlai's free-kick vs Manchester City. ? pic.twitter.com/Tabq6lnIYP — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2026

Szoboszlai a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit másodszor kapott meg ebben az idényben. Augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen szerzett hasonlóan remek gólt szabadrúgásból, amit szintén a hónap legjobbjának választották.