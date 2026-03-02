ARÉNA - PODCASTOK
JD Vance amerikai alelnök felszólal a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi bitcoin-konferencián Las Vegasban 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Az Irán elleni katonai támadás nemcsak a Közel-Keletet rázta meg. Washingtonban sokan törésvonalakat vélnek felfedezni a kormányzaton belül. Donald Trump és alelnöke, JD Vance külön helyszínről követte az eseményeket, ami sokak szerint politikai különbségeket is jelezhet. Eközben Pete Hegseth hadügyminiszter szerint „nem rezsimváltó” háború folyik, miközben Donald Trump többször is egyértelműen kijelentette: rezsimváltást akar, és fel is szólította Irán népét, hogy „vegyék kezükbe saját sorsukat” a bombázások végeztével.

Azon az éjszakán, amikor Donald Trump elrendelte az Irán elleni csapásokat, az elnök floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban gyűlt össze egy szűk vezetői kör. A képeken látható Marco Rubio külügyminiszter, Dan Caine tábornok, vezérkari főnök és Susie Wiles kabinetfőnök is.

JD Vance alelnöknek azonban se híre, se hamva. Ő ugyanis Washingtonban, a Fehér Ház válságtermében egy úgynevezett „B csapat” élén figyelte az eseményeket, mellette Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgatóval. Mindketten korábban az „Amerika az első” szlogen hívei és a külföldi katonai beavatkozások következetes bírálói voltak.

A kormányzat nem adott hivatalos magyarázatot arra, miért vált ketté fizikailag is a döntéshozó csapat. Bár a két helyszínt biztonságos telefonvonal kötötte össze, sok elemző szerint a térbeli különállás politikai nézetkülönbségeket is tükrözhetett.

Vance korábban a Wall Street Journal hasábjain azt írta: Trump elnök legjobb külpolitikai erénye az, hogy az Egyesült Államok nem indít új háborúkat.

A washingtoni elit szerinte „világtörténelmi katasztrófákat” okozott a Közel-keleten, ezért nagyobb önmérsékletre van szükség.

Azóta ugyan finomított az álláspontján, és a Fehér Házban már támogatja az elnök gyors, villámháborús jellegű katonai akcióit. Viszont továbbra is az izolacionista MAGA-szárny egyik legismertebb arca.

A háború előtti napokban sajtóértesülések szerint feszültség alakult ki a válságteremben, mert Vance részletesebb hírszerzési és katonai kockázatelemzést kért a CIA igazgatójától és a vezérkari főnöktől Iránról, miközben Trump nem akart gyengeséget mutatni.

A katonai művelet komoly visszhangot váltott ki a republikánus táboron belül is. A keményvonalas jobboldali influenszer, Laura Loomer „beszédesnek” nevezte, hogy az alelnök az akció óta nem posztolt a közösségi oldalán.

Korai közvélemény-kutatások szerint az amerikaiaknak mindössze negyede támogatta a csapásokat, amelyek Ali Hamenei ajatollah halálához vezettek.

Elemzők úgy vélik, Vance számára politikailag kockázatos lehet teljes mellszélességgel kiállni az akció mellett, ha 2028-ban valóban elindul az elnökségért. „Nehezen tudja majd azt mondani, hogy nem egyeztem bele... de azt azért szeretné, világos legyen, nem ő forszírozta vagy tapsolt neki, mert nem akarja, hogy a háború-ellenes jobboldaiak elforduljanak tőle” – mondta Benjamin Friedman, a Védelmi prioritások nevű kutatóműhely politikai igazgatója a Telegraphnak.

Mindez azért is érdekes, mert Donald Trump februárban még arról beszélt: túl korai lenne Vance-et lehetséges utódjaként megnevezni. A Fox Newsnak adott interjúban azt mondta: „Még nem, de nagyon tehetséges. Sok tehetséges emberünk van. Egyelőre fantasztikus munkát végez, de még csak most kezdtük.”

Az alkotmány értelmében Trump 2028-ban már nem indulhat újra, így a republikánus körökben Vance-et természetes örökösként emlegetik – az elnök azonban egyelőre nem kötelezte el magát mellette, miközben sokan azt mondják: Marco Rubio külügyminsizter a másik fő esélyes az utódlásra – Trump pedig szereti „versenyeztetni” az embereit.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

