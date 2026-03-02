ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
A brit királyi légierő (RAF) egyik Typhoon harci repülőgépe visszatér a ciprusi Akrotíri brit légitámaszpontjára a jemeni húszi lázadók állásai ellen indított brit-amerikai katonai művelet végén 2024. január 12-re virradóan. Négy Typhoon gép Paveway IV típusú irányított bombákkal hajtott végre precíziós csapásokat Jemen északnyugati térségében két húszi katonai létesítmény  Absz városának repülőtere és egy Bani körzetbeli katonai célpont  ellen, ahonnan a brit védelmi tárca szerint felderítő és támadó drónokat indítottak a Vörös-tenger felé.
Nyitókép: MTI/AP/Brit védelmi minisztérium/RAF/Lee Goddard

Dróntámadás a ciprusi brit légitámaszpont ellen: ezt lépi Görögország

Infostart / MTI

Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán – jelentette be Níkosz Déndiasz görög védelmi miniszter.

Az ERTNews hírtelevíziónak nyilatkozva a tárcavezető elmondta, hogy Görögország két fregattot és két F-16-os vadászbombázót küld a sziget védelmének megerősítésére. Hozzátette, hogy a hadihajók korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszerekkel rendelkeznek.

A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium korábban közölte, hogy dróncsapás érte az éjszaka folyamán a brit királyi légierő ciprusi Akrotiri légitámaszpontját, ahol csekély mértékű károk keletkeztek, az esetnek nem volt áldozata.

Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy honnan lőtték ki a drónt. Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök ugyanakkor Sahíd típusú pilóta nélküli repülőeszközről tett említést, mint amilyet főként Iránban gyártanak.

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

A „nagy hullám még hátravan” az Irán elleni offenzívából Donald Trump amerikai elnök szerint, aki hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „még nem is kezdték el igazán keményen ütni őket”. Az elnök a Fehér Házban is sajtótájékoztatót tartott. Elmondta: „Irán rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat”.
 

Szijjártó Péter: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei

Dubajban az élet légtérzár idején: „a légitársaságunk úgy küldi az e-maileket, mintha mi sem történt volna”

Az iráni háború „eltalálta” a vezető nyugat-európai tőzsdéket is

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Irán pont Amerikában lépne pályára: a háború átírhatja a labdarúgó-vb mezőnyét

Megkezdte turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

Donald Trump berágott a britekre, túl sokáig váratták az amerikai légierőt

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Erősödik Franciaország fenyegetettsége, Macron reagál

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság ügyében – a kormányfő reagált is

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Eddig sosem látott erejű mikrohullámú jelet azonosítottak csillagászok

Dél-afrikai csillagászok az eddig észlelt legerősebb kozmikus mézert – mikrohullámú sugárnyalábot – fedezték fel a MeerKAT rádióteleszkóppal, a Földtől mintegy 8 milliárd fényév távolságban - jelentette a Futurism.

Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

The US president was speaking at the White House for the first time since launching the strikes. Meanwhile, Lebanon says 52 people have been killed in Israeli attacks.

2026. március 2. 19:41
Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet
2026. március 2. 19:13
Szijjártó Péter: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei
