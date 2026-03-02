ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Az iráni társadalom jelentős része most támogatja a változásokat az ország élén, részben a rezsim korábbi brutalitása miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az amerikaiaknak biztosan vannak forgatókönyveik a rendszerváltásra, ami nagyon nehéz dolog – mint azt Irak vagy akár Magyarország esetében is láthattuk. És Irán jóval nagyobb ország, sokkal több feszültséggel és összetettebb problémákkal.

Az erőviszonyok és a szándékok alapján Iránnak nincs esélye, hogy leállítsa ezt a hadműveletsorozatot, hacsak nem történik egy olyan belső változás, és már elég régóta ezen dolgoznak, hogy rendszerváltozás legyen az országban – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ha rendszerváltozás történik, akkor együttműködésről, kérdések megbeszéléséről lesz szó, és akkor ettől kezdve egy másik Iránról lesz szó. Egy országról, ami megváltozott

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve: „láttuk már ilyet Irak esetében is, hiszen Szaddam Husszein után megváltozott a rendszer, és Afganisztán esetében is, bár ott mondjuk nagy dicsőség nem volt, és most is háború van.”

„Irán egy más jellegű dolog, de úgy látom, hogy elkötelezett az amerikai és az izraeli vezetés” – fogalmazott a szakértő. Benjamin Netanjahu az elmúlt hónapokban legalább hétszer járt Amerikában, a katonai vezetők egymásnak adták a kilincset, tehát nagyon pontosan előkészítették az egész hadműveletet. És most

van egy olyan szándék, hogy „nem fejezzük be, csak akkor, amikor megváltozott az iráni politikai rendszer”. Most az a lényeg, hogy valósuljon meg a rendszerváltás, és nem foglalkoznak olyan mélységben az atomeszközökkel, ahogy gondolnánk

– vélekedik a szakértő. Hozzátette: nagyon nehéz megmondani, hogy az iráni nép mekkora része állna egy rendszerváltás mögé, illetve hogy még mennyien támogatják a veszni látszó rezsimet.

A szakértő szerint úgy tűnik, hogy nagyobb azok száma, akik támogatják a rendszerváltást. Ennek oka részben a rezsim brutális cselekménysorozata, amelynek következtében több tízezer ember meghalt.

Ma úgy tűnik, hogy többen vannak a régi rendszer ellen, mint az amerikai támadás ellen

– fogalmazott a szakértő, aki szerint voltak elemzések, amelyek attól tartottak az elején, hogy a rendszer és a lakosság össze fog zárni egy idegen támadás ellen. Ha nem következett volna be ez a tömeggyilkosság, ha nem történtek volna borzalmas dolgok, akkor lehetséges lett volna, hogy összezár a lakosság, de most már nem – véli a szakértő, aki szerint valószínűleg ezt is pontosan fölmérték és kiszámolták, a CIA régóta dolgozott rajta, és az izraeliek valószínűleg nagyon régóta gyűjtötték az információt. „Tehát

vannak helyben támogatók, ezért én úgy látom, hogy ennek a rendszernek rövidesen vége lesz,

és egy jó nagy lapáttal rátett az egész változásra, hogy a vallási vezetőt is megölték. Minden csoda három napig tart. Egyelőre Ali Hamenei halála nyilván zavart is okoz nagyon sok ember fejében, de ez azért meg fog változni. Emlékszünk Szaddam Husszeinre is annak idején, ott is örültek az emberek. Most is olyan tüntetések vannak, amelyek ünneplik, hogy eltűnt ez a személy” – mondta.

A tavaly június támadás Irán ellen nagyon röviden lezárult, gyakorlatilag másfél hét volt az egész. Már azt is nevezhetjük háborúnak, a mostanit pedig mindenképpen, ez háború, és nem egy korlátozott célú művelet. És van egy egész határozott célja, a rendszerváltás.

De egy rendszerváltás nem egyszerű feladat: nem úgy van, hogy ma elkezdem és holnapután befejeződik

– fogalmazott a szakértő.

Nagyon fontos kérdés, hogy legyenek meg a támogató erők, álljanak fel egy új kormányzat mellé azok a szervezetek, amelyek készek a volt kormány feladatát átvenni, és ehhez meg kell találni a személyi és a tárgyi feltételeket. „Nem kell messzire menni, hiszen

láttuk nálunk, Magyarországon is, hogy egy rendszerváltás nem egyik percről a másikra következik be, azt nagyon alaposan elő kell készíteni. El tudom képzelni, hogy Iránban hogyan állnak az amerikai forgatókönyvek,

ők erre nyilván kidolgoztak valamit, hogy kit hogyan, milyen módon lehet átállítani. De azt most biztosan nem lehet megmondani, hogy melyik forgatókönyv fog működni. Irán egy hatalmas ország, ahol nagyon sok dolog történt már. Ez nem Venezuela, mint azt szokták mondani” – fogalmazott a szakértő.

Sokkal nagyobb, 90 millió lakosa van, és a vezetés felépítése is más, mint egy demokratikus társadalom esetében. Száz szónak is egy a vége,

nagyon elő kell készíteni a rendszerváltást, pontosan kell tudni, hogy milyen legyen az államforma, mi legyen a vallással, amit nyilván nem lehet eltüntetni, főleg, mivel Irán egyértelműen a síita vallás központja a világban,

és sokan odafigyelnek rá nem csak Iránban, hanem Iránon kívül is. A szunniták a világban sokkal többen vannak, mint a síiták, és most a síiták esetében megrendült az egész irányítás. De ez is legyen a jövő kérdése, hiszen az egész problémakör nem egyszerű dolog – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja egy helyen, percről percre tudósításunkban.

A teljes interjút Kis-Benedek Józseffel meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

irán

közel-kelet

kis-benedek józsef

iráni háború

