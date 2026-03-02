Nem gyárt több tévét Szlovákiában a Samsung

A vállalat közlése szerint a döntés kizárólag a gyártóüzemre vonatkozik, a Samsung márka továbbra is jelen marad a szlovákiai piacon. Jaroslav Žilka, a cég képviselője hangsúlyozta: a bezárás a globális tévégyártási hálózat átszervezésének része. A cég optimalizációs terveinek megfelelően az eddigi szlovákiai gyártást elosztják a Samsung többi üzeme között Európában és a világ más részein.

A televíziók iránti kereslet meredeken csökken, a piac szerkezete átalakul,

és a vállalat új globális gyártási stratégiát követ. Az okok között megemlítették a szlovákiai – illetve európai – magas energiaárakat is.

A galántai gyár 2003-ban nyílt meg, és több mint húsz éven át meghatározó szereplője volt a régió gazdaságának. Jelenleg mintegy 700 embert foglalkoztat. A cég ígérete szerint megfelelő kompenzációt biztosítanak az alkalmazottaknak, és segítik őket az új munkahely megtalálásában.

Robert Fico miniszterelnök azt mondta: a Samsung lépése nem függ össze a szlovákiai üzleti környezettel, az adó- és járulékterhekkel vagy a munka törvénykönyvével.

Robert Fico szerint globális problémáról van szó, amely egész Európát érinti, különösen az energiaárak miatt.

A kabinet ígéretet tett arra, hogy együttműködik a vállalattal és igény esetén lehívja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap forrásait is a dolgozók támogatására. A kormány szerint a Galántai járásban alacsony a munkanélküliség, és országos szinten mintegy 150 ezer munkavállaló hiányzik, főként az iparban.

A gazdasági minisztérium közlése szerint több nagy befektető is érdeklődik az elbocsátott dolgozók iránt. A Jaguar Land Rover Slovakia idén mintegy 300 termelési és 80 műszaki munkatárs felvételét tervezi. A Stellantis Slovakia az év végéig körülbelül 800 munkavállalót venne fel, és érdeklődést mutatott a Gotion High-tech is.

Erik Tomáš munkaügyi miniszter úgy tájékoztatott, hogy Nagyszombat megye területén 18 ezer betöltetlen állás van, ezek közül mintegy 9 ezer megfelelő lehet a Samsung dolgozóinak. A munkaügyi hivatal pedig kihelyezett irodát nyit a galántai gyár területén, hogy közvetlenül segítsék az elbocsátottakat az álláskeresésben.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ugyanakkor dominóhatásra figyelmeztet. A párt elnöke, Michal Šimečka szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Samsunghoz kötődő beszállítók is elbocsátásokba kezdenek. A párt a vállalkozói környezet javítását és több parlamenti bizottság összehívását sürgeti.