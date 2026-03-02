ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.87
usd:
325.69
bux:
126534.75
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nem gyárt több tévét Szlovákiában a Samsung

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A dél-koreai Samsung Electronics Slovakia hivatalosan is megerősítette: bezárja a televíziókat gyártó galántai üzemét Szlovákiában. A termelést több szakaszban állítják le, a teljes bezárás 2026 májusáig fejeződik be, az alkalmazottaknak pedig fokozatosan, legkésőbb június végéig mondanak fel. Robert Fico miniszterelnök globális problémáról van szó, amely egész Európát érinti, különösen az energiaárak miatt.

A vállalat közlése szerint a döntés kizárólag a gyártóüzemre vonatkozik, a Samsung márka továbbra is jelen marad a szlovákiai piacon. Jaroslav Žilka, a cég képviselője hangsúlyozta: a bezárás a globális tévégyártási hálózat átszervezésének része. A cég optimalizációs terveinek megfelelően az eddigi szlovákiai gyártást elosztják a Samsung többi üzeme között Európában és a világ más részein.

A televíziók iránti kereslet meredeken csökken, a piac szerkezete átalakul,

és a vállalat új globális gyártási stratégiát követ. Az okok között megemlítették a szlovákiai – illetve európai – magas energiaárakat is.

A galántai gyár 2003-ban nyílt meg, és több mint húsz éven át meghatározó szereplője volt a régió gazdaságának. Jelenleg mintegy 700 embert foglalkoztat. A cég ígérete szerint megfelelő kompenzációt biztosítanak az alkalmazottaknak, és segítik őket az új munkahely megtalálásában.

Robert Fico miniszterelnök azt mondta: a Samsung lépése nem függ össze a szlovákiai üzleti környezettel, az adó- és járulékterhekkel vagy a munka törvénykönyvével.

Robert Fico szerint globális problémáról van szó, amely egész Európát érinti, különösen az energiaárak miatt.

A kabinet ígéretet tett arra, hogy együttműködik a vállalattal és igény esetén lehívja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap forrásait is a dolgozók támogatására. A kormány szerint a Galántai járásban alacsony a munkanélküliség, és országos szinten mintegy 150 ezer munkavállaló hiányzik, főként az iparban.

A gazdasági minisztérium közlése szerint több nagy befektető is érdeklődik az elbocsátott dolgozók iránt. A Jaguar Land Rover Slovakia idén mintegy 300 termelési és 80 műszaki munkatárs felvételét tervezi. A Stellantis Slovakia az év végéig körülbelül 800 munkavállalót venne fel, és érdeklődést mutatott a Gotion High-tech is.

Erik Tomáš munkaügyi miniszter úgy tájékoztatott, hogy Nagyszombat megye területén 18 ezer betöltetlen állás van, ezek közül mintegy 9 ezer megfelelő lehet a Samsung dolgozóinak. A munkaügyi hivatal pedig kihelyezett irodát nyit a galántai gyár területén, hogy közvetlenül segítsék az elbocsátottakat az álláskeresésben.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia ugyanakkor dominóhatásra figyelmeztet. A párt elnöke, Michal Šimečka szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Samsunghoz kötődő beszállítók is elbocsátásokba kezdenek. A párt a vállalkozói környezet javítását és több parlamenti bizottság összehívását sürgeti.

Kezdőlap    Tudósítóink    Nem gyárt több tévét Szlovákiában a Samsung

samsung

szlovákia

tudósítóink

televízió

gyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló
A háborús helyzet vis maiornak számít, erre alapvetően nem fizet kártérítés az utazóknak a biztosító, de ha egy turista felveszi a biztosítójával a kapcsolatot és igyekszik minél hamarabb elhagyni a veszélyessé vált térséget, akkor mérlegelés alapján kaphat kártérítést – mondta az InfoRádióban Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója.
 

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Megkezdte kinn rekedt turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány

Donald Trump berágott a britekre, túl sokáig váratták az amerikai légierőt

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Erősödik Franciaország fenyegetettsége, Macron reagál

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság ügyében – a kormányfő reagált is

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel baráti tűz miatt lezuhant három amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Részlegesen újra megnyitották az Egyesült Arab Emírségek légterét

Friss! Részlegesen újra megnyitották az Egyesült Arab Emírségek légterét

Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

UK Prime Minister Keir Starmer has told MPs the UK "does not believe in regime change from the skies", as he defended the decision not to join the attack on Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 07:03
Akadályverseny a szabálytalanul leparkolt bérbiciklik miatt a londoni utcákon
2026. március 1. 17:24
Robert Fico: Volodimir Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez
×
×