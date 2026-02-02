ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

Infostart

Rejtélyes helyszín lehet egy Király utcai lakás, illetve több olyan tudós is szerepel, akikkel mindenképp találkozni akart a milliárdos ragadozó.

Egy norvég producer neve is fel-felbukkan Jeffrey Epstein amerikai milliárdos szexuális ragadozó aktáiban, a Magyarországon is aktív Haakon Gundersen a 24.hu megkeresésére nyilatkozott is a budapesti szálról; egy Király utca 70. alatti lakás ügyében fenyegette őt az amerikai rém; a norvéggal akarta eladatni az ingatlant, sikertelenül. A lakás egy cégen keresztül volt a norvég illetőé, aki elküldte a lakás címét Epsteinnek, aki eladásra utasította őt válaszul, 2017 januárjában.

A norvég a nyilvánosságra került iratok alapján hitegette Epsteint, hogy hamarosan elkel az ingatlan 240 ezer euróért.

A levelezésből nem derült ki, mi köze volt a lakásnak Epsteinhez, és az sem, mire szolgált.

Három évvel korábban Barabási Albert-Lászlóval is mindenképp kapcsolatba akart lépni Epstein, erről maga az érintett is beszélt, miután ez szintén kiderült a nyilvánosságra került iratokból. A HVG.hu összeállításából kiderül, az efféle kapcsolatfelvétel sok tudósra árnyékot vethet.

„Epstein éveken át több emberrel levelezve rólam próbált kapcsolatba lépni (2012–2014)” – írta Barabási Albert-László a portálnak. Jeffrey Epstein a magyar fizikusnak 2014-ben írt levelet, de Barabási jelezte neki, hogy nem tervez New York-i utat, mert Bostonban és Budapesten lesz a következő hónapokban. A magyar tudós szerint soha nem került sor találkozóra vagy további kapcsolattartásra.

Barabási Albert-László azt is hozzátette, hogy Epstein bűncselekményeit mélyen elítéli. „Az ő ügye sok tudós karrierjére is árnyékot vetett, akiket viszont sikeresen »behálózott«, függetlenül a kapcsolatuk jellegétől vagy attól, hogy mennyire voltak tisztában tevékenységével” – írta.

Jeffrey Epstein ügyében az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra több millió oldalnyi dokumentumot. Ezekből kiderült többek között, hogy az üzletember többször járhatott Budapesten is, egy Király utcai ingatlanban, és a szexuális ragadozótól egyszer azt is megkérdezték, ismeri-e Palvin Barbara szupermodellt.

Egy levelezésében, amit 2014-ben, Stephen Kosslyn pszichológussal, idegkutatóval folytatott, akinek több százezer dollárral támogatta a kutatását, arról beszélt, hogy szeretne egy listát készíteni azokról az okos emberekről, akikkel találkozhatna az elkövetkezendő hónapokban. Epstein arra kérte Kosslynt, hogy ajánljon neki ilyeneket, és az első név, amit a pszichológus átküldött Epsteinnek, a Prezi-alapító Árvai Péteré volt. Rajta kívül Kornai János neve is felbukkan a dokumentumokban, egy számla szerint a milliárdos 2005-ben egy csomagot küldött Széchenyi-díjas magyar közgazdásznak. Az nem derült ki, mi volt a csomagban, Kornai pedig 2021-ben meghalt.

Jeffrey Epstein 2019-ben lett öngyilkos, miután börtönbe került.

