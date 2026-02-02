Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

Egy norvég producer neve is fel-felbukkan Jeffrey Epstein amerikai milliárdos szexuális ragadozó aktáiban, a Magyarországon is aktív Haakon Gundersen a 24.hu megkeresésére nyilatkozott is a budapesti szálról; egy Király utca 70. alatti lakás ügyében fenyegette őt az amerikai rém; a norvéggal akarta eladatni az ingatlant, sikertelenül. A lakás egy cégen keresztül volt a norvég illetőé, aki elküldte a lakás címét Epsteinnek, aki eladásra utasította őt válaszul, 2017 januárjában.

A norvég a nyilvánosságra került iratok alapján hitegette Epsteint, hogy hamarosan elkel az ingatlan 240 ezer euróért.

A levelezésből nem derült ki, mi köze volt a lakásnak Epsteinhez, és az sem, mire szolgált.

Három évvel korábban Barabási Albert-Lászlóval is mindenképp kapcsolatba akart lépni Epstein, erről maga az érintett is beszélt, miután ez szintén kiderült a nyilvánosságra került iratokból. A HVG.hu összeállításából kiderül, az efféle kapcsolatfelvétel sok tudósra árnyékot vethet.

„Epstein éveken át több emberrel levelezve rólam próbált kapcsolatba lépni (2012–2014)” – írta Barabási Albert-László a portálnak. Jeffrey Epstein a magyar fizikusnak 2014-ben írt levelet, de Barabási jelezte neki, hogy nem tervez New York-i utat, mert Bostonban és Budapesten lesz a következő hónapokban. A magyar tudós szerint soha nem került sor találkozóra vagy további kapcsolattartásra.

Barabási Albert-László azt is hozzátette, hogy Epstein bűncselekményeit mélyen elítéli. „Az ő ügye sok tudós karrierjére is árnyékot vetett, akiket viszont sikeresen »behálózott«, függetlenül a kapcsolatuk jellegétől vagy attól, hogy mennyire voltak tisztában tevékenységével” – írta.

Jeffrey Epstein ügyében az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra több millió oldalnyi dokumentumot. Ezekből kiderült többek között, hogy az üzletember többször járhatott Budapesten is, egy Király utcai ingatlanban, és a szexuális ragadozótól egyszer azt is megkérdezték, ismeri-e Palvin Barbara szupermodellt.

Egy levelezésében, amit 2014-ben, Stephen Kosslyn pszichológussal, idegkutatóval folytatott, akinek több százezer dollárral támogatta a kutatását, arról beszélt, hogy szeretne egy listát készíteni azokról az okos emberekről, akikkel találkozhatna az elkövetkezendő hónapokban. Epstein arra kérte Kosslynt, hogy ajánljon neki ilyeneket, és az első név, amit a pszichológus átküldött Epsteinnek, a Prezi-alapító Árvai Péteré volt. Rajta kívül Kornai János neve is felbukkan a dokumentumokban, egy számla szerint a milliárdos 2005-ben egy csomagot küldött Széchenyi-díjas magyar közgazdásznak. Az nem derült ki, mi volt a csomagban, Kornai pedig 2021-ben meghalt.

Jeffrey Epstein 2019-ben lett öngyilkos, miután börtönbe került.