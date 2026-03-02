Átugrunk egy évszakot a héten

Hétfőn a felhőzet napközben nyugat felől csökken, így egyre többfelé naposra fordul az idő, de a Dunántúlon délután gomolyfelhők képződnek – írja a Hungaromet előrejelzése. Nyugati tájainkon éjszaka elvétve, napközben néhol alakulhat ki zápor, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5 fok között valószínű, keleten, északkeleten nagyobb területen hűlhet fagypont alá a levegő. Utána viszont jön a meleg: a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12 és 17 fok között alakul.

Az egész héten napos, az átlagosnál enyhébb, tavaszias idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok köröl alakul,

de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, fagypont alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de a Dunántúlon a gomolyfelhőkből kisebb záporok kialakulhatnak, elsősorban a hét első felében.