2026. március 2. hétfő
Napsütés, telibe fotózva.
Nyitókép: Pixabay

Átugrunk egy évszakot a héten

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A télből a nyárba ugrunk át minden nap: fagyos reggel, meleg nappal.

Hétfőn a felhőzet napközben nyugat felől csökken, így egyre többfelé naposra fordul az idő, de a Dunántúlon délután gomolyfelhők képződnek – írja a Hungaromet előrejelzése. Nyugati tájainkon éjszaka elvétve, napközben néhol alakulhat ki zápor, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5 fok között valószínű, keleten, északkeleten nagyobb területen hűlhet fagypont alá a levegő. Utána viszont jön a meleg: a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12 és 17 fok között alakul.

Az egész héten napos, az átlagosnál enyhébb, tavaszias idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok köröl alakul,

de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, fagypont alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de a Dunántúlon a gomolyfelhőkből kisebb záporok kialakulhatnak, elsősorban a hét első felében.

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés” jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.
 

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Reggel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok veszteségeket szenvedett a háborúban: két amerikai katona meghalt. Közben Teherán és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

The IDF tells residents of more than 50 villages in Lebanon to evacuate after Iran-backed Hezbollah fires rockets at Israel.

2026. március 2. 06:12
Határtalan önbizalom – férfi a neved!
2026. március 1. 22:00
Meghalt Ali Hamenei, 4200 magyar rekedt külföldön – a nap hírei
