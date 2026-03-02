ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 2. hétfő
Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

FIFA: szájeltakarás a pályán? Piros!

Infostart / MTI

Nehéz megmondani, hogy rasszista szavak miatt takarja-e el valaki a száját, mindenesetre ezért járna a kiállítás a FIFA elnöke szerint.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke azt mondta: ki kell állítani azokat a játékosokat, akik a pályán zajló szóváltások során eltakarják a szájukat.

Gianni Infantino véleményét a Sky Sports idézte, kiemelve, hogy a futballvezér szerint ezt az intézkedést a rasszizmus elleni küzdelem sikere érdekében kell megtenni.

„Ha egy játékos a kezével eltakarja a száját, és rasszista utalásokat tartalmazó dolgot mond, akkor nyilvánvalóan le kell küldeni a pályáról” – nyilatkozta Infantino. „Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű. És ezek azok a lépések, amelyeket megtehetünk és meg kell tennünk, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket.”

A FIFA-elnök állásfoglalását megelőzte az az incidens, amelynek főszereplője a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Junior és a Benfica argentin középpályása, a rasszista viselkedés vádjával elmarasztalt Gianluca Prestianni volt. Prestianni nem játszhatott múlt szerdán a Bajnokok Ligájában, a Real elleni nyolcaddöntős visszavágón, mivel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) illetékes bizottsága eltiltotta a szerepléstől.

„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – állt a testület közleményében. A fegyelmi határozat előtt az első meccsen, amelyet Lisszabonban játszottak és a Real Madrid 1-0-s győzelmével zárult, Vinícius Junior, miután megszerezte az egyetlen gólt, a portugál csapat szurkolói felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben. A spanyolok légiósa ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt, amelyekkel az argentin a mezével a száját eltakarva árasztotta el a brazil játékost.

×