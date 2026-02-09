ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
A brit kormányfõi rezidencia, a Downing Street 10. bejárata Londonban 2025. szeptember 21-én, a Gázai övezetben végzett izraeli katonai mûveletek kezdetének második évfordulója elõtt két héttel. Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök ezen a napon bejelentette, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Tovább hullanak a fejek a Downing Streeten az Epstein-botrány miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Tovább hullanak a fejek a brit politika csúcsán a Mandelson–Epstein-ügy miatt. Ezzel párhuzamosan rendőrségi nyomozás folyik, hogy az egykori András herceg is bizalmas anyagokat osztott-e meg az pénzemberrel.

Már Keir Starmer brit kormányfő hatalmát is fenyegeti, hogy korábban washingtoni nagykövetnek nevezte ki az egykori munkáspárti nagyágyút, Peter Mandelsont, aki szoros barátságban állt Jeffrey Epsteinnel.

Az utóbbi napokban világossá vált, hogy Starmer túléléséhez be kell áldoznia valakit. Az „önkéntes” áldozati bárány kabinetfőnöke, Morgan McSweeney lett, aki magára vállalta a felelősséget, hogy Mandelsont annak ellenére javasolta diplomatának, hogy részben ismert volt Epsteinhez való viszonya.

De ez még nem volt elég. A főtanácsadó vasárnapi lemondása után felállt a székéből a Downing Street 10. kommunikációs igazgatója, Tim Allan.

Mindez annak hatására történt, hogy immár nem csak az ilyenkor kiszámítható módon lemondást követelő ellenzék hangoskodik, de egyes munkáspárti – tehát kormánypárti – képviselők is. Ha a miniszterelnök távozna, kétféle forgatókönyv körvonalazódik:

  • egy párton belüli vezetőváltás, és maradna a munkáspárti kormány, vagy
  • előre hozott választások, amelyeken szinte borítékolható lenne a bukás, mivel Nigel Farage radikális reformpártja a legnépszerűbb jelenleg a konzervatívok előtt, míg a kormánypárt csak a harmadik.

A piacok szerint Starmer bukása és a munkáspárti kormány megmaradása esetén is egy radikálisabb baloldali irányzat kerekedne felül, ami magasabb közkiadásokat és nagyobb hitelfelvételt jelent. Ennek nyomán a brit állampapírok hozamai is felfelé mozdultak el és meggyengült az angol font.

A kormányfő – és ez brit botrányok idején szintén a forgatókönyv része – azt hangoztatja, hogy nem mond le. Hivatalos szóvivője hétfőn igyekezett olyan képet festeni, mintha gond nélkül folytatódna a kormányzati munka. A hangulat „energikus” és „önbizalommal teli” – fogalmazott.

Starmer miniszterelnök ezzel a kommunikációval reméli, hogy leszerelni azokat a hangokat, amelyek szerint az ő ítélőképességével volt baj, amikor az Epstein-barát Mandelsonból nagykövetet csináltak – akinek azt az érdemét, hogy a britek alacsonyabb vámot fizetnek a Trump-kormányzatnak, mint az EU, most nem divatos hangoztatni.

Lord Mandelsonnál – akinek a főrendi címét Starmer ígérete szerint egy törvénymódosítással majd elveszik – házkutatást tartott a rendőrség hétvégén. Az is elhangzott, hogy visszakérhetik tőle a leváltása után adott végkielégítést, miközben olyan súlyos vádakra kell felelnie, hogy bizalmas brit kormányadatokat adott-e át Epsteinnek?

Hasonló gyanú miatt vizsgálódnak a rendőrök András, egykori Yorki hercegnél is. Amellett, hogy nem tudta lemosni magáról az Epstein által kiközvetített fiatalkorú lányokkal folytatott szexuális viszonyok gyanúját, már az is kérdés, hogy brit kereskedelmi küldöttként bizalmas brit kormányjelentéseket osztott-e meg hongkongi, vietnámi és szingapúri útjai során.

