2025. augusztus 18. hétfő
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter CPAC
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A szakmai érdekképviseletekkel egyeztetett az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A washingtoni Fehér Házban tárgyal az ukrán elnök és az európai vezetők. Napokon belül összeomolhat az unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás – írja a Financial Times.

A Kormány Állandó Konzultációs Fórumával is egyeztetett az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről a nemzetgazdasági miniszter. A javaslatok között van a Demján Sándor Program keretében megvalósuló 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel, a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, az áfa alanyi adómentesség értékhatárának emelése. A kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.

Újra névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 4. blokkja – közölte honlapján az erőmű. Vasárnap hajnalban automatikus védelmi működés lépett életbe 4-es blokkban egy ismeretlen rendellenesség miatt.

Új közbeszerzési eljárást írt ki az Építési és Közlekedési Minisztérium a H8-as és H9-es HÉV fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveire – írja a Magyar Építők. A csömöri és gödöllői HÉV-ek vonalán 27 kilométernyi szakaszt kellene felújítani vagy újjáépíteni.

Nagyjából 83 ezer forintba kerül jelenleg az alapvető tanszerek beszerzése – derül ki a Bank360 iskolakezdésre összeállított listájából.Ha a tanszerek mellé egy olcsóbb laptopot is vásárolnak a szülők, a végösszeg már 200 ezer forint is lehet.

A héten két uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célozzák – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Előbbi nagyjából 20 ezer, utóbbi 171 ezer fiatalt ér el.

Továbbra is elérhetetlen az MVM Next applikációja és online ügyfélszolgálata. A társaság azt közölte, hogy a karbantartás a tervezettnél hosszabb időt vesz idénybe, ügyintézni személyesen vagy telefonon lehet.

Országos témavizsgálatot kezdett a videójátékok fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja a fogyasztókkal, különösen a kiskorúakkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása és visszaszorítása.

Rekordalacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Az Időkép azt írja, hogy mínusz 299 centit mutat a vízmérce, ez nyolc centiméterrel alacsonyabb, mint a korábbi negatív rekord. Az előrejelzések szerint a folyón jelentős vízszintemelkedés a következő napokban sem várható, akár újabb negatív rekord is születhet.

Visszatért Magyarországra Kapu Tibor. Az ország második kutatóűrhajósa az Axiom–4-küldetéssel 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el.

Megérkezett a washingtoni Fehér Házba az ukrán elnök és az európai vezetők, hogy megbeszélést folytassanak az amerikai elnökkel a háború lezárásnak lehetőségeiről. Korábban az amerikai elnök felszólította Ukrajna elnökét, hogy tárgyalások útján oldja meg a konfliktust Oroszországgal. Donald Trump szerint nincs visszaút Obama Krím-félszigetre vonatkozó döntése után, és Ukrajna nem lép be a NATO-ba.

Újra érkezik olaj a Barátság vezetéken – írja a Reuters magyar és szlovák illetékesekre hivatkozva. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban Ukrajnát vádolta azzal, hogy újabb támadásokkal megrongálta a vezetéket. Szerinte az energiabiztonság elleni ukrán támadások célja Magyarország belesodrása az ukrajnai háborúba.

A háború kitörése óta többszörösére nőtt a Magyarországról Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége. Mindkét energiahordozó esetében kimagasló a magyar részesedés az ukrán importon belül – hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Napokon belül összeomolhat az unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás – írja a Financial Times. Washington az unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének enyhítését követeli, amit Brüsszel elfogadhatatlannak tart. A vita miatt késlekedik a Donald Trump által ígért autóvám-csökkentés, ami különösen Németország számára lenne fontos.

Jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért az Európai Unió az idei év első felében, mint a tavalyi azonos időszakban. Az Eurostat adatai szerint az unió 2025 első félévében mintegy 4 milliárd 480 millió euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték még körülbelül 3 milliárd 470 millió euró volt.

Megkezdte évenkénti közös hadgyakorlatát az Egyesült Államok és Dél-Korea. A 11 napos gyakorlat célja a szövetség felkészültségének erősítése az olyan fenyegetésekkel szemben, mint Észak-Korea.

2026 elején restaurálják Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját a Sixtus-kápolnában. A munkálatok januárban kezdődnek, és várhatóan húsvét előtt fejeződnek be. A restaurálás ideje alatt a Sixtus-kápolna továbbra is nyitva marad a látogatók számára.

A szakmai érdekképviseletekkel egyeztetett az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Zárt ajtók mögött tárgyalnak az EU és a NATO nagyágyúi, most dőlhet el Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Jelenleg az egyeztetések zárt ajtók mögött folynak. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - Oroszország ezt azonnal elutasította. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Zelensky says he and Trump discussed Ukraine security guarantees in 'best' talks yet

The US president says Russia's Putin is "expecting a call" immediately after his talks with Zelensky and European leaders.

