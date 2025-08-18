A szakmai érdekképviseletekkel egyeztetett az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei

A Kormány Állandó Konzultációs Fórumával is egyeztetett az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről a nemzetgazdasági miniszter. A javaslatok között van a Demján Sándor Program keretében megvalósuló 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel, a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, az áfa alanyi adómentesség értékhatárának emelése. A kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.

Újra névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 4. blokkja – közölte honlapján az erőmű. Vasárnap hajnalban automatikus védelmi működés lépett életbe 4-es blokkban egy ismeretlen rendellenesség miatt.

Új közbeszerzési eljárást írt ki az Építési és Közlekedési Minisztérium a H8-as és H9-es HÉV fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveire – írja a Magyar Építők. A csömöri és gödöllői HÉV-ek vonalán 27 kilométernyi szakaszt kellene felújítani vagy újjáépíteni.

Nagyjából 83 ezer forintba kerül jelenleg az alapvető tanszerek beszerzése – derül ki a Bank360 iskolakezdésre összeállított listájából.Ha a tanszerek mellé egy olcsóbb laptopot is vásárolnak a szülők, a végösszeg már 200 ezer forint is lehet.

A héten két uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célozzák – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Előbbi nagyjából 20 ezer, utóbbi 171 ezer fiatalt ér el.

Továbbra is elérhetetlen az MVM Next applikációja és online ügyfélszolgálata. A társaság azt közölte, hogy a karbantartás a tervezettnél hosszabb időt vesz idénybe, ügyintézni személyesen vagy telefonon lehet.

Országos témavizsgálatot kezdett a videójátékok fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja a fogyasztókkal, különösen a kiskorúakkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása és visszaszorítása.

Rekordalacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Az Időkép azt írja, hogy mínusz 299 centit mutat a vízmérce, ez nyolc centiméterrel alacsonyabb, mint a korábbi negatív rekord. Az előrejelzések szerint a folyón jelentős vízszintemelkedés a következő napokban sem várható, akár újabb negatív rekord is születhet.

Visszatért Magyarországra Kapu Tibor. Az ország második kutatóűrhajósa az Axiom–4-küldetéssel 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el.

Megérkezett a washingtoni Fehér Házba az ukrán elnök és az európai vezetők, hogy megbeszélést folytassanak az amerikai elnökkel a háború lezárásnak lehetőségeiről. Korábban az amerikai elnök felszólította Ukrajna elnökét, hogy tárgyalások útján oldja meg a konfliktust Oroszországgal. Donald Trump szerint nincs visszaút Obama Krím-félszigetre vonatkozó döntése után, és Ukrajna nem lép be a NATO-ba.

Újra érkezik olaj a Barátság vezetéken – írja a Reuters magyar és szlovák illetékesekre hivatkozva. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban Ukrajnát vádolta azzal, hogy újabb támadásokkal megrongálta a vezetéket. Szerinte az energiabiztonság elleni ukrán támadások célja Magyarország belesodrása az ukrajnai háborúba.

A háború kitörése óta többszörösére nőtt a Magyarországról Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége. Mindkét energiahordozó esetében kimagasló a magyar részesedés az ukrán importon belül – hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Napokon belül összeomolhat az unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás – írja a Financial Times. Washington az unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének enyhítését követeli, amit Brüsszel elfogadhatatlannak tart. A vita miatt késlekedik a Donald Trump által ígért autóvám-csökkentés, ami különösen Németország számára lenne fontos.

Jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért az Európai Unió az idei év első felében, mint a tavalyi azonos időszakban. Az Eurostat adatai szerint az unió 2025 első félévében mintegy 4 milliárd 480 millió euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték még körülbelül 3 milliárd 470 millió euró volt.

Megkezdte évenkénti közös hadgyakorlatát az Egyesült Államok és Dél-Korea. A 11 napos gyakorlat célja a szövetség felkészültségének erősítése az olyan fenyegetésekkel szemben, mint Észak-Korea.

2026 elején restaurálják Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját a Sixtus-kápolnában. A munkálatok januárban kezdődnek, és várhatóan húsvét előtt fejeződnek be. A restaurálás ideje alatt a Sixtus-kápolna továbbra is nyitva marad a látogatók számára.