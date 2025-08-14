ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.28
usd:
339.59
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tanszereket válogat a szeptember eleji iskolakezdésre készülve egy kislány egy belvárosi papír-írószer szaküzletben Budapesten 2018. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Százezer forintba is kerülhet az iskolakezdés – felmérés

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Idén várhatóan tovább emelkednek a beiskolázás költségei, minden második családban azonban előre spórolnak az őszre, hogy ki tudják gazdálkodni a kiadásokat. Vannak, akik hitelt is felvesznek a tanévkezdés miatt – derült ki az Erste felméréséből.

Az Erste több mint 1200 szülő megkérdezésével készítette el reprezentatív felmésését, amely szerint az idei tanévkezdés még többe kerülhet, mint tavaly.

A legtöbben 20 ezer és 50 ezer forint közötti összeggel számolnak: a kisebb (3–6 éves) gyerekek esetében a költségek jellemzően alacsonyabbak, míg a 11–18 éveseknél egyre több család kalkulál akár 100 ezer forintot is elérő kiadással. A megkérdezettek 72 százalékának a tanévkezdés kisebb-nagyobb anyagi terhet jelent, 7 százalék pedig úgy érzi, az elvárt minimumot sem tudja előteremteni.

A szülők több mint fele (54 százalék) szerint a pénzügyi kiadás jelenti a legnagyobb gondot. Emellett sokan küzdenek azzal, hogy időben beszerezzék a szükséges eszközöket, vagy megtalálják az ezekről szóló információkat. A tanszereket főként hipermarketekben (52 százalék) és papír-írószerboltokban (50 százalék) vásárolják meg.

Idén a szülők fele tudatosan spórol előre a szeptemberi költségekre, 36 százalék a havi jövedelméből fedezi a kiadásokat. Harmaduk külső forrásból – például önkormányzati támogatásból, alapítványoktól vagy kölcsönből – teremti elő a hiányzó összeget. A válaszadók 30 százaléka korábban már élt hitellel a tanévkezdés finanszírozásához, és 3 százalék idén is így tervez – olvasható egyebek mellett az Erste közelményében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Százezer forintba is kerülhet az iskolakezdés – felmérés

felmérés

erste

tanévkezdés

tanszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Balogh László az Otthon Startról: az eladók komolyan elgondolkodhatnak a négyzetméterárak csökkentésén

Balogh László az Otthon Startról: az eladók komolyan elgondolkodhatnak a négyzetméterárak csökkentésén
Országszerte négy eladó lakóingatlan-hirdetésből három megfelel az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitel feltételeinek, Budapesten azonban ez az arány jóval alacsonyabb, csak 41 százalék – derült ki az ingatlan.com felméréséből. Az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban elmondta: a fővárosi ingatlanállomány nagy részére nem lehet felvenni a kedvező kamatozású hitelt, ami pedig lényegesen csökkentheti az érdeklődést, illetve a keresletet a többi ingatlan iránt, vidéken ugyanakkor sokkal kedvezőbb a helyzet.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció

A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció

A BBC a délután folyamán arról számolt be a Flightradar24 információi alapján, hogy az orosz delegáció egy része már elindulhatott Alaszkába, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
AI designs antibiotics for gonorrhoea and MRSA superbugs

AI designs antibiotics for gonorrhoea and MRSA superbugs

Two new potential drugs have been designed by AI to kill drug-resistant bacteria, in a major Massachusetts Institute of Technology study.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 19:19
Szörnyű napok jönnek a kutyák, macskák számára
2025. augusztus 14. 18:31
Két magyar városban is emelkedik a koronavírus jelenléte
×
×
×
×