A Fehér Házban Ukrajna sorsáról tárgyal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij - cikkünk frissül

A Reuters hírügynökség szerint Donald Trump nem zárta ki, hogy az USA esetleg katonákat is küldjön az ukrajnai rendezés biztosítására. Egy újságírói kérdésre az elnök ezt válaszolta: „Talán még ma erről is tájékoztatjuk önöket. Találkozunk hét nagy ország vezetőjével is, és erről fogunk beszélni. Mindannyian részt vesznek benne, de sok segítségre lesz szükség."

Ugyanakkor a BBC azt emelte ki az eddig elhangzottakból, hogy Donald Trump szerint az Egyesült Államok részese azoknak a biztonsági garanciáknak, amiket bármilyen békemegállapodás keretében Ukrajna kaphat a Nyugattól. Az elnök Úgy fogalmazott, hogyha egyszer sikerül megállapodni a békéről, akkor Washington „gondoskodik arról, hogy működjön is a megállapodás”.

Azt is mondta, hogy a konfliktus befejezéséről szóló tárgyalásokhoz nincs szükség tűzszünetre. A brit média cég ehhez csak annyit fűzött, hogy ez a kijelentés „zene Vlagyimir Putyin fülének” a pénteki alaszkai csúcstalálkozó után.

Donald Trump megemlítette, hogy az orosz elnök egyébként az amerikai-ukrán tárgyalásokat követően várja a telefonhívását.

A Fehér Házban zajló megbeszélésen Volodimir Zelenskij arról biztosította vendéglátóját, hogy az ukránok támogatják Trump terveit a háború „diplomáciai úton” történő befejezésére.

Miközben folynak a tárgyalások a háború lezárásának lehetőségeiről, Ukrajna néhány körzetében légiriadót rendeltek el, mert az oroszok újabb csapásokat mértek az országra - tudatta a BBC.

A fehér házi csúcstalálkozó humoros közjátéka volt, hogy az egyik újságíró megdicsérte az ukrán elnök öltönyét. Ugyanő a februári találkozón szóvá tette Volodimir Zelenszkij - szerinte nem az alkalomhoz illő - öltözékét. A mostani megjegyzésére Donald Trump azzal reagált, hogy ő is elismerését fejezte ki Volodimir Zelenszkij ruházatával kapcsolatban. Az ukrán elnök pedig a hírlapírónak azzal válaszolt: "Ha jól látom, Ön viszont ugyanazt az öltönyt hordja mint legutóbb".

Pár perce kezdődött az amerikai elnök és hét európai ország vezetőinek megbeszélése.

Donald Trump köszöntőjében azt mondta, hogy ez egy nagyon sikeres nap volt. Majd a tanácskozás célját összefoglalva kijelentette: „Meg akarjuk állítani a gyilkolást és rendezni ezt a helyzetet”. Az elnök elárulta, hogy ma már egyszer beszélt Vlagyimir Putyinnal és a mostani tárgyalások befejeztével újra fel fogja hívni. Ennek kapcsán reményét fejezte ki, hogy sikerül összehozni egy három oldalú amerikai-orosz-ukrán megbeszélést.

Trump szerint a pénteki alaszkai csúcstalálkozó Putyinnal megerősítette a hitét, hogy a béke „elérhető”. Azt mondta: az orosz elnök „jelentős lépésként” beleegyezett abba, hogy Moszkva biztonsági garanciákat adjon Ukrajna számára. Ez az egyik „kulcsfontosságú pont” - közölte, hozzátéve, hogy a hét európai vezetővel is „lényegében azt vitatják meg, ki mit fog tenni”. Az elnök közölte, hogy az európai nemzetek nagy terhet fognak vállalni, de az USA segíteni fog nekik.

A találkozón a „lehetséges területcserék” is terítékre kerülnek - tette még hozzá.