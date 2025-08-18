ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
338.85
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója a Fehér Házban
Nyitókép: X / The White House

A Fehér Házban Ukrajna sorsáról tárgyal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij - cikkünk frissül

Infostart

Az amerikai elnök közölte: az Egyesült Államok biztosítani fogja, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti békeszerződés „működjön”.

A Reuters hírügynökség szerint Donald Trump nem zárta ki, hogy az USA esetleg katonákat is küldjön az ukrajnai rendezés biztosítására. Egy újságírói kérdésre az elnök ezt válaszolta: „Talán még ma erről is tájékoztatjuk önöket. Találkozunk hét nagy ország vezetőjével is, és erről fogunk beszélni. Mindannyian részt vesznek benne, de sok segítségre lesz szükség."

Ugyanakkor a BBC azt emelte ki az eddig elhangzottakból, hogy Donald Trump szerint az Egyesült Államok részese azoknak a biztonsági garanciáknak, amiket bármilyen békemegállapodás keretében Ukrajna kaphat a Nyugattól. Az elnök Úgy fogalmazott, hogyha egyszer sikerül megállapodni a békéről, akkor Washington „gondoskodik arról, hogy működjön is a megállapodás”.

Azt is mondta, hogy a konfliktus befejezéséről szóló tárgyalásokhoz nincs szükség tűzszünetre. A brit média cég ehhez csak annyit fűzött, hogy ez a kijelentés „zene Vlagyimir Putyin fülének” a pénteki alaszkai csúcstalálkozó után.

Donald Trump megemlítette, hogy az orosz elnök egyébként az amerikai-ukrán tárgyalásokat követően várja a telefonhívását.

A Fehér Házban zajló megbeszélésen Volodimir Zelenskij arról biztosította vendéglátóját, hogy az ukránok támogatják Trump terveit a háború „diplomáciai úton” történő befejezésére.

Miközben folynak a tárgyalások a háború lezárásának lehetőségeiről, Ukrajna néhány körzetében légiriadót rendeltek el, mert az oroszok újabb csapásokat mértek az országra - tudatta a BBC.

A fehér házi csúcstalálkozó humoros közjátéka volt, hogy az egyik újságíró megdicsérte az ukrán elnök öltönyét. Ugyanő a februári találkozón szóvá tette Volodimir Zelenszkij - szerinte nem az alkalomhoz illő - öltözékét. A mostani megjegyzésére Donald Trump azzal reagált, hogy ő is elismerését fejezte ki Volodimir Zelenszkij ruházatával kapcsolatban. Az ukrán elnök pedig a hírlapírónak azzal válaszolt: "Ha jól látom, Ön viszont ugyanazt az öltönyt hordja mint legutóbb".

Pár perce kezdődött az amerikai elnök és hét európai ország vezetőinek megbeszélése.

Donald Trump köszöntőjében azt mondta, hogy ez egy nagyon sikeres nap volt. Majd a tanácskozás célját összefoglalva kijelentette: „Meg akarjuk állítani a gyilkolást és rendezni ezt a helyzetet”. Az elnök elárulta, hogy ma már egyszer beszélt Vlagyimir Putyinnal és a mostani tárgyalások befejeztével újra fel fogja hívni. Ennek kapcsán reményét fejezte ki, hogy sikerül összehozni egy három oldalú amerikai-orosz-ukrán megbeszélést.

Trump szerint a pénteki alaszkai csúcstalálkozó Putyinnal megerősítette a hitét, hogy a béke „elérhető”. Azt mondta: az orosz elnök „jelentős lépésként” beleegyezett abba, hogy Moszkva biztonsági garanciákat adjon Ukrajna számára. Ez az egyik „kulcsfontosságú pont” - közölte, hozzátéve, hogy a hét európai vezetővel is „lényegében azt vitatják meg, ki mit fog tenni”. Az elnök közölte, hogy az európai nemzetek nagy terhet fognak vállalni, de az USA segíteni fog nekik.

A találkozón a „lehetséges területcserék” is terítékre kerülnek - tette még hozzá.

Kezdőlap    Külföld    A Fehér Házban Ukrajna sorsáról tárgyal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij - cikkünk frissül

ukrajna

washington

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is biztosan szó lesz a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - Oroszország ezt azonnal elutasította. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Augusztus 20. - Nehogy autóba ülj, a fél város le lesz zárva!

Augusztus 20. - Nehogy autóba ülj, a fél város le lesz zárva!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

The US president says Russia's Putin is "expecting a call" immediately after his talks with Zelensky and European leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 20:54
Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij
2025. augusztus 18. 20:16
Cseh külügyminiszter: az európai határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni
×
×
×
×