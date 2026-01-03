Venezuelát bombázta az Egyesült Államok, elfogta Nicolas Maduro elnököt és átveszi az ország irányítását - a nap hírei

Légicsapást hajtott végre Venezuela ellen az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök közölte: Nicholas Maduro elnököt a feleségével együtt elfogták és elvitték az országból. Egy new-yorki bíróságon vádat emeltek ellenük kábítószer-kereskedelemmel összefüggő bűncselekmények miatt. Caracasban szombat hajnalban 7 robbanás történt, amelyek katonai létesítmények ellen irányultak. Amerikai katonák is megsebesültek a venezuelai elnök elfogásához vezető katonai műveletben. Donald Trump sajtótájékoztatóján arról beszélt: az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, amíg az eltávolított caracasi kormány át nem adja a hatalmat. Hozzátette: emellett amerikai cégek veszik át az olajipart. Azt is közölte: az Egyesült Államok készen áll egy újabb, átfogó támadásra a dél-amerikai ország ellen, ha arra lesz szükség.

A venezuelai ellenzék vezetői szerint a legutóbbi választást megnyerő Edmundo González Urrutiának kell majd átvennie az ország vezetését. A Nobel-békedíjas María Corina Machado, valamint az ellenzék csak órákkal az amerikai katonai akció után kommentálta Nicolas Maduró elnök elfogását. Edmundo González Urrutia bejelentette, hogy az ellenzék készen áll az ország újjáépítésére. Venezuelában a jelenlegi rezsim rendkívüli állapotot hirdetett és katonai agressziónak nevezte a támadást.

Eltérően reagáltak az országok és nemzetközi szervezetek az Egyesült Államok venezuelai katonai műveletére. Az ENSZ-főtitkára szerint veszélyes precedenst teremt az amerikai fellépés Venezuelában. Az Európai Unió azt hangsúlyozta, hogy az átmenetnek békésnek kell lennie, és a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani. Keir Starmer brit kormányfő arról beszélt: London semmiféle módon nem vett részt az Egyesült Államok venezuelai katonai akciójában, de azt nem közölte, hogy elítéli-e az amerikai hadműveletet. Spanyolország közvetítőnek ajánlkozott. Oroszország, Irán és Kuba élesen elítélte a támadást. A magyar külügyi tárca annyit közölt: magyar állampolgár nem került bajba a Caracasban végrehajtott amerikai akció idején.

Bűnügyi vizsgálat indult a tűzvész pusztította svájci bár két francia üzletvezetője ellen. A Crans Montana-i síközpontban 40 ember vesztette életét 119-en megsérültek Eddig 4 holttestet azonosítottak, valamennyien fiatal svájci állampolgárok. Magyar érintettről nem tud a külügyi tárca. A tűzesetet a svájci hatóságok szerint a pezsgős üvegekre ragasztott tűzijátékok okozhatták. A bár mennyezetét újév hajnalán borították lángba a pirotechnikai eszközök. Svájcban 5 napos nemzeti gyászt tartanak a tragédia miatt.

Iránban kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben Ali Hamenei ajatollah. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője azután hangsúlyozta ezt televíziós beszédében, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte: az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte.

Erdélyben fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a mára virradóra lehullott nagy mennyiségű hó. Több megyében utakat kellett lezárni kidőlt fák miatt, és tízezrek maradtak áram nélkül, ami sok helyen a vízellátást is érintette. Fehér, Hargita, Maros és Brassó megyében több településen szakadtak le vezetékek, a hegyekben a hótakaró vastagsága elérte a 30 centimétert.

A Benes-dekrétumokat védő új szlovák törvény ellen és a felvidéki magyarok szólásszabadságáért tartottak tüntetést a budapesti szlovák nagykövetség előtt. A szervezők pártoktól független tüntetést terveztek, de Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombat délután, a Facebook-oldalán jelezte csatlakozását. A múlt héten hatályba lépett módosítás szerint akár 6 hónap börtönbüntetést kaphat az, aki nyilvánosan megkérdőjelezi a második világháború utáni rendezést, amely a kollektív bűnösség elve miatt magyarok ezreit fosztotta meg vagyonától és állampolgárságától.

Itthon az elmúlt napok szeles időjárásának hatására javult a levegőminőség az ország nagy részén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szinte mindenhol elfogadható értékeket mért, kivéve a Sajó-völgyét, ahol Putnokon egészségtelen, Kazincbarcikán pedig kifogásolt a levegő.

Az idén tavasszal is kiírja a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramot a kormány. A célra 400 milliárd forint fordítható. A kultúráért és innovációért felelős miniszter. az ösztöndíjprogramban jelenleg részt vevő hatvanöt fiatal jelenlétében tartott évindító eseményen vett részt. 2026-ban a már kint egyetemi tanulmányokat folytató diákok is pályázhatnak a program ösztöndíjára.

A Duna alacsony vízállása miatt elhalasztották a Gönyűnél megfeneklett német szállodahajó kiszabadítását. A jármű az óév utolsó napján homokpadra futott, és bár voltak próbálkozások, egyelőre nem sikerült megmozdítani. A 200 utas a hajón szilveszterezett, majd átszállították őket egy másik hajóra, hogy folytathassák útjukat.