ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Teljesen átalakul a Gmail

Infostart

A Gemini-éra eljövetelét emlegeti a Google a Gmail AI-funkcióinak bevezetése kapcsán, melyek közül több is ingyenessé válik, miközben újabb fizetős eszközökkel bővül a levelező.

A Google nem hagyja ki azt a ziccert sem az AI-korszakban, hogy új alapokra helyezze a több mint 20 éves Gmail működését, és fokozatosan épít be AI-alapú funkciókat a népszerű levelezőszolgáltatásba. A cég nemrég jelentett be egy újabb adag, a Gemini modellre épülő fejlesztést, melyeket az előfizetős szolgáltatás felhasználói érhetnek el, illetve általánosan elérhetővé tett korábban fizetős AI-funkciókat a felhasználók számára – írja a HWSW.

A fizetős Google Workspace felhasználók már 2024 vége óta kipróbálhatták manuális aktiválás után az AI által készített összefoglalókat (AI Overview), amik a Google keresőben látott módon automatikusan kivonatként jelennek meg a megnyitott üzenetek felett. A funkció arról is dönt hogy mikor lehet hasznos egy összefoglaló készítése (például a túl hosszú üzenetek, mondjuk hírlevelek esetében), de naprakész kivonatokat készít a többszemélyes, hosszúra nyúlt e-mail-láncok tartalmáról is.

Az AI Overviews képességei a legfrissebb bejelentéssel ennél több mindent lefednek, és a levelek összegzése mellett már a kereséseket is támogatja. A keresőben alkalmazott módon a felhasználó egyszerű természetes nyelven „magyarázhatja el” a robotnak, hogy mire kíváncsi, az eszköz pedig az üzenetek átfésülése után választ generál. A funkció egy szépen formázott válassszal tér vissza, amely tartalmazza az összes releváns információt és a kapcsolódó e-mailekre való hivatkozást.

Az AI Pro és Ultra előfizetők egy új korrektúrázó eszközt kapnak, mely pontozott aláhúzásokkal tesz javaslatot az e-mailek szövegében a szöveg egyszerűsítésére vagy módosítására. A cég szerint az AI Proofreading a Gemini 3 modellnek köszönhetően sokkal finomabb és árnyaltabb módosításokat javasol egy hagyományos helyesírás-ellenőrzőnél.

Széles körben még nem érhető el, de a Google egyeseknél már elkezdte tesztelni az „AI Inbox”-ot, azaz a beérkező levelekre ráeresztett AI-módot az Egyesült Államokban. A fejlesztés az olvasatlan beérkező leveleket automatikusan priorizálja a korábbi műveletek alapján, vagy rövid összegzést ad a kevésbé fontosnak értékelt levelekről. Az általános bevezetés után a funkció opcionális lesz, tehát bármikor kikapcsolható, de a cég még nem osztott meg pontos ütemtervet azzal kapcsolatban, hogy mikor engedi ki a fejlesztést a tesztelési fázisból – teszi hozzá az informatikai szakportál.

A keresőcég folyamatosan „csorgatja le” a fejlesztéseket az előfizetői szinteken, ami láthatóan a jövőben is követendő stratégia számára. Az AI-összefoglalók, valamint a levelek és válaszok szövegére javaslatot tevő ajánlófunkciók már tavaly elérhetők voltak, de eleinte csak az AI Pro és Ultra előfizetőknek - ezek mostantól már ingyenes szinten is használhatók. Vélhetően hasonló lesz a helyzet a frissen bejelentett eszközökkel is: jelenleg prémium AI előfizetéses csomagra van szükség a levelekben kereső AI-összefoglalókhoz és korrektúrázó Proofread funkcióhoz, de a jövőben minden Gmail-felhasználóhoz megérkeznek.

Kezdőlap    Tech    Teljesen átalakul a Gmail

google

gmail

levelezőrendszer

gemini

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat

Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat

Az ország nagy részén változékony idő várható: havazás, erős szél és fagypont körüli hőmérséklet jellemzi majd a napot. A reggeli csapadékzóna átvonulása után átmeneti nyugalom következik, estétől azonban észak felől újabb hidegfront érkezik - írja friss Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban: súlyos diplomáciai feszültség van - mi történhetett?

Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban: súlyos diplomáciai feszültség van - mi történhetett?

Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

We will do it "the easy way" or "the hard way", he said, but Denmark says the territory is not for sale.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 06:27
Ekkora büntetést fizet a BKK pótdíjrekordere
2026. január 10. 05:30
BKK: a kirándulók autó helyett busszal menjenek a Normafához!
×
×
×
×