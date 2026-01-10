ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Autó kerekének a lenyomata a friss hóban.
Nyitókép: Getty Images/happyphoton

Havas út, nagy lendület: csúnya vége lett a gödi „menetnek” – videó

Infostart

Suzukival próbáltak szórakozni egy sípályának is beillő gödi úton, de nem adta ki a mulatság. Egy ideig jó volt a buli, aztán jött az árok.

Egy csapat fiatal egy gödi úton szeretett volna csapatni szerda este, a fizika azonban nem volt partner ehhez: a Suzuki Wagon R+ végül az árokban állt meg – számolt be a vezess.hu.

A jó hír az, hogy senki sem sérült meg. A kevésbé jó hír pedig, hogy ez akár sokkal rosszabbul is végződhetett volna.

A közút nem versenypálya, a gravitáció pedig mindig nyer. Főleg havas, csúszós úton. Vagánykodás helyett vezessetek felelősen, így a sztori nem rendőrségi oldalon folytatódik – üzente az eset kapcsán a rendőrség.

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

