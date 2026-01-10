Havas út, nagy lendület: csúnya vége lett a gödi „menetnek” – videó

Egy csapat fiatal egy gödi úton szeretett volna csapatni szerda este, a fizika azonban nem volt partner ehhez: a Suzuki Wagon R+ végül az árokban állt meg – számolt be a vezess.hu.

A jó hír az, hogy senki sem sérült meg. A kevésbé jó hír pedig, hogy ez akár sokkal rosszabbul is végződhetett volna.

A közút nem versenypálya, a gravitáció pedig mindig nyer. Főleg havas, csúszós úton. Vagánykodás helyett vezessetek felelősen, így a sztori nem rendőrségi oldalon folytatódik – üzente az eset kapcsán a rendőrség.