Gothenburg, Sweden - January 17, 2015: A close up shot from above of a young womans hands holding a white Xbox One controller as she is playing a video game. Natural lighting, shot on wooden background with shallow depth of field.
Nyitókép: luza studios/Getty Images

Most aztán jaj a videojátékok forgalmazóinak!

Infostart / MTI

Országos témavizsgálatot kezdett a videójátékok fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve - közölte a hatóság hétfőn.

A vizsgálat célja a fogyasztókkal, különösen a kiskorúakkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása és visszaszorítása.

A jelenlegi ellenőrzés szervesen kapcsolódik az idei tavaszi nemzetközi akcióhoz; a vizsgálat során 22 ország fogyasztóvédelmi hatóságai összesen 439 mobil- és online játékot ellenőriztek, és szinte kivétel nélkül találtak pénzköltésre ösztönző, manipulatív elemeket - jelezte az NKFH.

A nemzetközi vizsgálat eredményei szerint a vizsgált játékok jelentős része tartalmazott loot boxokat (zsákmánydobozokat), amelyek szerencsejáték-szerű működésük révén fokozhatják a játékfüggőség kockázatát, virtuális valutákat, amelyek átláthatatlan átváltási rendszere megnehezíti a költések nyomon követését, valamint sürgető, nehezen elutasítható ajánlatokat vagy időkorlátos eseményeket és pay-to-win modelleket, amelyeknél a fejlődéshez elengedhetetlen a fizetős tartalmak beszerzése.

Az NKFH és a kormányhivatalok hazai vizsgálata kiterjed majd arra is, hogy a játékszoftverek gyártói alkalmazzák-e az Egységes Európai Játékinformációs Rendszer (PEGI) korhatár-besorolását, vagy ennek hiányában feltüntetik-e a "Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott!" figyelmeztetést jól láthatóan a csomagoláson - közölték.

A tájékoztatás szerint a globális videójáték-piac 2024-ben elérte a 184 milliárd dolláros bevételt, és a tendencia várhatóan folytatódik. A növekedéssel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbak azok a "freemium" modellek, amelyek ingyenesen hozzáférhető játékokban kínálnak fizetős kiegészítő tartalmakat. Bár önmagában ez a gyakorlat nem jogsértő, problémát jelent, ha a játékélmény fenntartásához vagy a fejlődéshez elengedhetetlen a fizetés, illetve, ha a játék kifejezetten addiktív mechanizmusokkal ösztönzi a költekezést - mutatott rá a fogyasztóvédelmi hatóság.

Az NKFH hangsúlyozta: célja, hogy a fogyasztók, különösen a szülők és a fiatal játékosok számára világosabbá és átláthatóbbá tegye a videójátékokban alkalmazott vásárlási mechanizmusokat, elősegítve ezzel a tudatos és biztonságos játékhasználatot minden korosztályban.

