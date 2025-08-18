ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
Kapu Tibor kutatóűrhajós sajtótájékoztatót tart érkezése után a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 18-án. A kutatóűrhajós az Ax-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Megmutattuk tehetségünket a világnak” – Kapu Tibor hazatért

Infostart / MTI

Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.

Mi, magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményekből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak - mondta Kapu Tibor kutatóűrhajós hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután hazaérkezett Magyarországra.

Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.

Elmondta: Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség.

Budapest, 2025. augusztus 18. Kapu Tibor kutatóűrhajós (j2), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b2) és Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára (j) társaságában érkezése után a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 18-án. A kutatóűrhajós az Ax-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson. MTI/Bodnár Boglárka
"A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket" - jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette: már alig várják, hogy ezekről beszámolhassanak. Mint mondta, "csillagos ötöst kaptunk", a magyarok által összeállított tudományos portfólió sikeressége ugyanis meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikerességi rátáját.

"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.

A kutatóűrhajós a Magyar Honvédség repülőgépével érkezett Budapestre, ahol a gépből kiszállva magyar zászlót lengetett.

