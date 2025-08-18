ARÉNA
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Infostart

Andrij Szibiha ugyanis a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait.

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, és ezért reggelre leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ukrán hivatali partnere "nekiugrott" a legfrissebb X-posztjában. "Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények" - húzta alá.

"Első tény: Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény: Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével" - tette hozzá.

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik.

Andrij Szibiha azt üzente korábban az X-en a dróntámadás hírére reagálva, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország az, aki elkezdte és nem hajlandó lezárni ezt a háborút.

"Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva egy megbízhatatlan partner. Magyarország ennek ellenére mindent megtett, hogy fenntartsa az Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti" - írta.

Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott hétfő délelőtti egyeztetését követően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Illetve közölte, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

"Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (...) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák" - hangsúlyozta.

"Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!" - folytatta. "Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…." - tette hozzá.

