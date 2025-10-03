Nagy Márton megbetegedése után Klein Dávid egyedül is megpróbálhatja a csúcstámadást

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Nagy Márton hegymászó a mintegy 8200 méter magas Dhaulagiri remélt megmászása közben megbetegedett: csütörtök reggel rendkívül súlyos gyomorpanaszokkal ébredt. Társa, Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres mentést. A rossz idő miatt sokat kellett várni, de péntek reggel már azt a hírt osztották meg Nagy Márton Facebook-oldalán, hogy a mentőhelikopter fel tudott szállni, a hegymászót pedig már a pokharai kórházban ápolják.

Nagy Márton és Klein Dávid hazai kapcsolattartója Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás szakújságírója, aki az InfoRádióban részletesen beszámolt a történtekről és arról is, milyen állapotban van most Nagy Márton. Mielőtt megtörtént a baj, Nagy Márton és Klein Dávid már túl volt két sikeres akklimatizációs körön a nepáli expedíció során, amelyek arra szolgálnak, hogy szokják a magasságot a hegymászók. Ők ketten ugyanis pótlólagos oxigén használata nélkül másznak, és az alaptábor felett nem veszik igénybe teherhordó segítségét sem.

Az elmúlt napokban úgy érezték, készen állnak a csúcstámadásra is. Az alaptáborban a pihenőjüket töltötték, és várták az ideális időjárási körülményeket, amikor Nagy Márton rosszul lett. Pintér László úgy fogalmazott, már szerda éjszaka „iszonyatosan durva fájdalmak” gyötörték, és az első tünetek alapján gyomorfertőzésre kezdtek gyanakodni. Klein Dávid igyekezett minden lehetséges távsegítséget igénybe venni, ugyanis az alaptáborban nem volt orvos. Műholdas telefonon keresztül érdeklődött orvosoknál, hogy mit kellene tenni. Nyilván ilyen helyzetben,

orvos hiányában nem lehetett mélyreható vizsgálatokat végezni, ezért döntött úgy Klein Dávid, hogy helikopteres mentők segítségét kéri.

A legközelebbi nagyobb város, ahol kórház is van, az Pokhara, Klein Dávid pedig felismerte, hogy minél előbb oda kell szállítani társát.

A szakújságíró elmondta: csütörtökön egész nap rossz volt az idő a Dhaulagirin és környékén, ezért nem tudott felszállni a helikopter. Péntek reggel viszont már ideálisak voltak a körülmények, Nagy Mártont kórházba szállították, és jó kezekbe került, immár professzionális ellátást kap.

A 8000 méteres hegycsúcsok alaptáborai általában 4600–5400 méteres magasságban találhatók, és Pintér László elmondása szerint ilyen magasságban könnyedén közlekedik a helikopter, sőt akár 7000 méter felett is lehet mentést végezni helikopterrel. Ilyenre volt már példa 7300 méteren is. Ami nagyon fontos, hogy ideálisak legyenek a látási viszonyok. Ha nem azok, nem lehet elindulni. A legtöbb hegymászó biztosítást szokott kötni ilyen típusú helikopteres mentésre, ez szinte alapkövetelmény az expedíciók során.

Pintér Lászlónak egyelőre nincs információja arról, hogy a pokharai kórházban az orvosok mit állapítottak meg Nagy Márton állapotával kapcsolatban. Annyit tud, hogy minden szükséges vizsgálatot elvégeznek rajta. A Klein Dávid által közölt tünetek alapján

kicsi a valószínűsége annak, hogy csak múló rosszullét jelentkezett Nagy Mártonnál, így a szakíró nem tartja valószínűnek, hogy a következő napokban folytatni tudná az expedíciót a kórházi kezelés után.

Hangsúlyozta, hogy nagyon legyengült a szervezete, kizárt, hogy olyan állapotba kerüljön néhány napon belül, hogy megkísérelje megmászni a Dhaulagirit. Pintér László azt gondolja, hosszabb időre lesz szüksége Nagy Mártonnak ahhoz, hogy újra erőre kapjon.

Mi várhat most Klein Dávidra társa nélkül?

Klein Dávid akár egyedül is folytatná a nepáli expedíciót, az más kérdés, hogy szabad-e. A Mozgásvilág szerkesztője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Nepálban szinte minden évben megpróbálnak változtatni a szabályokon azzal kapcsolatban, hogy lehet-e egyedül mászni a nyolcezres hegyeken vagy csak serpák igénybevételével engedélyezik ezt. Természetesen egy hegyi vezető szolgálata pénzbe kerül, Klein Dávidék pedig egyáltalán nem gondoltak erre. Pintér László úgy fogalmazott, Klein Dávid egy nagyon felkészült hegymászó, fizikailag és elméletileg is képes a csúcsmászásokra, illetve más expedíciókat „sokkal kényesebb helyekre” szerveztek fix kötelekkel. Utóbbiakat azért a hó viszonylag gyorsan ellepi.

Ha a hegyen mások is mozognak adott napokon, akik taposnak nyomokat, akkor az lehetővé teheti Klein Dávid számára, hogy akár egyedül mászva, mások nyomdokain fel tudjon jutni a csúcsra. Ebben a szituációban, Nagy Márton nélkül nyilván sokkal nehezebb helyzetben van Klein Dávid, hiszen ketten a felső táborokat is sokkal gyorsabban, könnyebben ki tudják építeni a különböző feladatok megosztásával. Ilyenkor például el kell lapátolni nagyon sok havat, hogy legyen helye a sátornak, aminek a felállítása is időigényes. A szakújságíró felhívta a figyelmet, hogy az ilyen feladatok sok időt és energiát elvesznek, ezért nem egyszerű egyedül nekivágni egy csúcsmászásnak.

Pintér László úgy értesült, jelenleg néhány tucat ember vár arra, hogy elinduljon a csúcsmászó körére a Dhaulagirin. Egyedül is lehet teljesíteni, de nagyon felkészültnek kell lenni hozzá. Mint fogalmazott, Klein Dávid nagyon elszánt, birtokában van minden szükséges felszerelés, a sátort berendezték 6400 méteren.

„Van realitása annak, hogy egyedül megpróbálja a csúcsmászást.

A kérdés az, mennyire lesz erre valóban lehetősége, illetve milyen kondíciók lesznek a hegyen, hányan mozognak még rajta kívül ott, illetve, hogy egyáltalán ő milyen állapotban lesz majd” – mondta Pintér László.