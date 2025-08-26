ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: Pexels.com

Újabb nyolcezres csúcstámadásra készül két magyar, nem is akárhogy

Infostart / MTI

Klein Dávid és Nagy Márton hegymászók a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsának megmászására készülnek oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül. A Magyar Dhaulagiri Expedíció szeptember 6-án indul.

Ismét magyar páros indul a Himalájába az Eseményhorizont projekt keretében, amelynek célja, hogy 2-3 éven belül, egymást követő expedíciók tudására építve összeálljon egy négyfős csapat, amely képes befejezni a Himalája Koronája kihívás teljesítését. A kihívás célja, hogy a Föld mind a 14 nyolcezer méter feletti hegycsúcsára eljusson magyar hegymászó – közölték az expedíció szervezői.

Mint írták, a magyar expedíciós hegymászás három generációja a nyolcvanas évektől dolgozik ezen a feladaton. Az első generációhoz tartozott Klein Dávid barátja és mentora, Várkonyi László, a második generáció ismert képviselője volt Erőss Zsolt, Suhajda Szilárd pedig, akivel Dávid egy évtizeden át mászott együtt, már a harmadik generációhoz sorolható.

A hiányzó csúcsok közé tartozik a Sisapangma főcsúcsának és az Everest csúcsának elérése oxigénpalack nélkül – írták a közleményben.

Mint felidézték, Klein Dávid a nyolcezresek magyar mászók általi meghódításának számos jelentős mérföldkövénél jelen volt, hiszen sziklamászással az 1980-as évek óta foglalkozik, első expedícióját 1998-ban vezette. Azóta hét sikeres expedícióban vett részt mászótársként, expedícióvezetőként, csúcsmászóként vagy szervezőként, négy nyolcezres csúcson állt, mindegyiken palack és magashegyi teherhordó segítsége nélkül. Kétszer nyerte el a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Év mászása díját, 2019-ben pedig az akkor megalakult Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott egyik mentorának választották. A ma élő magyarok közül ő járt a legmagasabban, 8700 méteren palack nélkül.

Az utóbbi években következetesen fiatalabb mászókkal mozgott együtt a ritkán látogatott Hindukus-hegység technikás hegyein, hogy együtt, tudatosan építsék fel a Himalája Koronája befejezését - mutattak rá a közleményben.

Nagy Márton 2000-ben született, a hegy- és sportmászás valamennyi szakágát műveli. Eleinte a sportmászás inspirálta, majd megismerkedett a nagy hegyek világával, ahol olyan összetett hegyeken járt, mint a Bondit Peak 5984 méteres csúcsa, az Istor-o-Nal Pakisztánban, vagy a Shkhara csúcs Grúziában.

Az Eseményhorizont expedíciós program elődjét, a Felfedezőket, Klein Dávid és társai alapították 1998-ban. Kerekes Bence és Nagy Márton 2023-tól tagjai a csapatnak. Céljaik között szerepel különböző himalájai expedíciók szervezése, a magyar expedíciós hegymászás és az oxigénpalack, valamint szemetelés nélküli tiszta mászás ügyének szolgálata, a Magyar Nyolcezres Adatbázis (M8000) üzemeltetése, valamint az egészséges életmód és a mozgás fontosságának közvetítése.

A program keretében eddig több mint 20 expedíció valósult meg.

(Címlapképünk illusztráció.)

Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program

Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program
Az otthon start program bejelentése előtti héthez képest az elmúlt két hétben 77-90 százalékos keresletnövekedést mértünk, a kutatásban megkérdezett lakáskeresők közel háromnegyede (!) pedig hitelt is felvenne a lakásvásárlásához. Hatéves rekordot döntött a lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com kutatása szerint.
