Nyitókép: Facbook/Klein Dávid

Alaposan „kivesézte” az életveszélyes himalájai vesekősztorit Klein Dávid

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magashegyi hegymászó egy posztban hozta nyilvánosságra október másodika történéseit, naplószerűen.

Posztot írt "arról a bizonyos" október másodikáról Klein Dávid, amikor is expedíciós mászó társa, Nagy Márton elviselhetetlen fájdalmak közepette helikopteres szállítással kényszerült le a hegyről, egyenesen a kórházba - veseproblémákkal.

Leírta, a velük utazó filmes, Géczy Dávid talált rá sátrában a "magzatpózban hempergő", fájdalmai miatt beszélni sem bíró Nagy Mártonra, akinek azonnal hívták műholdas kapcsolaton keresztül itthon várakozó traumatológus feleségét, Nórit - az itthoni éjszaka közepén.

Nóri adta az instrukciókat, de a "távgyógyításban" szükségessé vált vizsgálatokat - hátra fordítás, felhúzott térdekkel haskitapintás, hallgatás - Klein Dávid nem tudta elvégezni, a fájdalomcsillapítók pedig mind "kijöttek".

Klein Dávid ezt követően "intézte" az áramot a közösségi sátorban, Géczy Dávid pedig "beszállt" a gyógyítás reménnyel alig kecsegtető folyamatába gumikesztyűvel és egy marék végbélkúppal. "Nem fogom elfelejteni Dávid arcát…" - olvasható a beszámolóban, a kúp "elhelyezése" végül sikerrel járt.

És már indult is a helikopteres mentés szervezése, mivel "itt és most" nem lehetett vizsgálatokat végezni.

A kiemelés menete a következő volt: "mi az American Alpine Club Leader fokozatú tagjai vagyunk. Az ehhez kapcsolódón biztosítás előnyeit élvezzük és ez fedezi a rendkívül drága helikopteres mentés és az ezt követő elsődleges kórházi ellátás költségeit". A mentést végző csapat profin kommunikált velük, ám Klein Dávidék saját ügynöksége közben félreinformálta a mentőket, azt adva tovább, hogy a kettes táborból kell elvinni Nagy Mártont, valójában viszont az alaptáborban voltak a hegymászók, és ezt Klein Dávid többször is személyesen értésére adta a mentőknek. Erre egyébként Klein Dávid akkor jött rá, amikor azt a kérdést kapta, hogy tudják-e tartani a pozíciót 24 órán át, hiszen ez világos volt.

"Tisztázzuk, egy kempingasztalál ülök az alaptáborban, egy bögre teával a kezemben" - idézte fel.

Mivel a fájdalomcsillapítók egyáltalán nem hatottak, a durva szernek számító Tramadol elővétele után egy pokharai - félig magyar - orvos házaspárral (Paudel Klára, Badri Paudel) vette fel a kapcsolatot. A feleség szervezte le a kórházi "részt", Nagy Márton a Tramadoltól pedig már "olyan, mint egy kezesbárány, vagy egy fáradt partyarc Ozora egy keményebb napja után".

Ezt követte az időjárási nehézségek miatti helikopteres gubanc, ami miatt várni kellett; eközben Nagy Márton 24 óra alatt mindössze két bögre szörpöt "vitt be".

A többi pedig már történelem, Nagy Márton orvosi segítséghez jutott, kórházban, veseproblémát diagnosztizáltak nála.

