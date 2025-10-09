Újabb nehézség hátráltatja Klein Dávidékat, de készen állnak a csúcsmászásra

Bár Nagy Márton hegymászó a múlt héten rosszul lett a Dhaulagiri alaptáborában, ahol mint utóbb kiderült, vesekő okozott neki nagyon heves hastáji görcsöket, társával, Klein Dáviddal mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálkoznak a csúcsmászással a világ hetedik legmagasabb hegyén (8167 méter).

A páros szerda délután videóüzenetet tett közzé a Facebookon. Nagy Márton azt mondta, kedden visszatértek az alaptáborba, és mint fogalmazott, nagy megkönnyebbülés számukra, hogy együtt tudják folytatni az expedíciót. Nagy Márton már nagyon várja, hogy elindulhassanak a Dhaulagiri csúcsára.

Klein Dávid is megszólalt, aki elmondta: motiváltak, és nagyon örül, hogy Nagy Márton már jobban van, így ketten próbálkozhatnak meg a csúcstámadással, ha kedvezőek lesznek az időjárási viszonyok. Úgy tervezik, hogy pénteken indulnak el felfelé az alaptáborból.

„Biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus kalandban lesz részünk, és így, hogy mindent bele tudunk adni együtt, egyfajta szabadságot érzek. Akárhogyan végződik az expedíció, mi odatesszük magunkat, és egy szép kalanddal fogunk gazdagodni” – adott helyzetjelentést Klein Dávid.

Klein Dávid ugyancsak szerdán szöveges posztot is közzétett közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a tervek szerint pénteken még csak az alaptáborból indulnak el,

a csúcsmászó napnak pedig október 13-át tartja a legvalószínűbbnek.

Az alaptáborba helikopterrel jutottak fel kedden, azóta laptopon dolgoznak, filmeket készítenek, pihennek és feltöltődnek. Klein Dávid azt írja, Nagy Márton „sok súlyt és erőt veszített”, így nagyon ráfért a pihenő.

Amíg Nagy Mártont a kórházban ápolták, Klein Dávid fogorvosnál járt, de már jobban van a foga. A röntgenfelvételek alapján nincs légbuborék a tömésben. Ugyanakkor kiderült, hogy az augusztusban behelyezett utolsó tömése „egy lehelettel közelebb van” az idegkamrához, mint ami szerencsés lenne, valószínűleg ez okozta neki a fájdalmat. „Némi vívódás után abban maradunk, hogy a legkisebb kockázatot az jelenti, ha lényegében nem csinálunk semmit” – tette hozzá. Klein Dávid a csúcsmászó kör előtt antibiotikum kúrának veti al magát, továbbá gyógyszereket vesz be és öblögetőt használ.

Arról is beszámolt, hogy még az alaptáborba való elindulás előtt béreltek egy csónakot, és Pokhara taván ringatóztak és filmeztek egy kicsit, majd egy helyi étteremben koktélt és cappuccinót ittak.

„Amihez a legvadabb tobzódás közepette is ügyelünk: nemet mondunk a sok-sok borbélynak, akik mind szakállainkra pályáznak. Ezeket valahogy az expedíció iránti elköteleződésünk szimbólumának érezzük” – jegyezte meg Klein Dávid.