Nyitókép: Unsplash

Sikeres volt a bajba jutott magyar hegymászóért indított mentőexpedíció

Infostart

Nagy Márton hegymászó a közel 8200 méter magas Dhaulagiri meghódítása közben betegedett meg, speciális helikopterrel lehetett csak kimenteni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Nagy Márton és társa, Klein Dávid 2025. szeptember 16-án érték el a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. Céljuk az volt, hogy serpák és oxigénpalack nélkül érjék el a hegy csúcsát.

Október 2-án, reggel azonban váratlan dolog történt, Nagy Márton reggelre rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt. Panaszainak számbavétele után Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Nagy Mártonnak, de a telefonon javasolt vizsgálatok elvégzése (gyomorkitapintás, gyomor meghallgatása) a hegymászó rendkívüli fájdalmai mellett nem voltak lehetségesek, így 2-án, a reggeli órákban Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, ám a rossz időjárás miatt várni kellett a helikopter elindításával.

Október 3-án, pénteken reggel érkezett a hír Nagy Mártpn Facebook-oldalára, hogy a mentőhelikopter fel tudott szállni, a hegymászót pedig már a pokharai kórházban vizsgálják.

Mivel Nagy Márton nem volt képes kielégítően képviselni érdekeit vagy beszámolni tüneteiről, Klein Dávid elkísérte mászótársát Pokharába. Reményei szerint Nagy Márton tünetei fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza és egy-két napon belül együtt térnek vissza az alaptáborba – írta korábbi bejegyzésében Klein Dávid.

