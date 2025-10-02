ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.05
usd:
331.36
bux:
99855.46
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Súlyos veszélybe került egy magyar hegymászó 6000 méter fölött

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja 2025. október 2-re virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt. Helikopteres kiemelése előkészítés alatt – olvasható Klein Dávid közösségi oldalán.

Nagy Márton és társa, Klein Dávid 2025. szeptember 16-án érték el a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. Céljuk, hogy magashegyin teherhordók segítsége, és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát.

A következő hetekben az alpinista páros két sikeres akklimatizációs kört hajtott végre a hegyen: kialakította saját táborláncát és egy éjszakát töltöttek el nagyjából 5700, három éjszakát nagyjából 6000, valamint egy további éjszakát 6400 méteren. Ez jó alapot biztosít számukra egy csúcsmászó körre egy megfelelő időjárási ablak esetén – olvasható.

A bajok 2025. október 2-án hajnalban kezdődtek.

Nagy Márton panaszainak számbavétele után Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Nagy Mártonnak, de a telefonon javasolt vizsgálatok elvégzése (gyomorkitapintás, gyomor meghallgatása) a hegymászó rendkívüli fájdalmai mellett nem voltak lehetségesek, így 2-án, a reggeli órákban Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter azonban még nem tudott felszállni.

Mivel Nagy Márton jelenleg nem képes kielégítően képviselni érdekeit vagy beszámolni tüneteiről, így Klein Dávid elkíséri mászótársát Pokharába, ahol meggyőződik róla, hogy mászótársa biztonságban van. Reményei szerint Nagy Márton tünetei fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza és egy-két napon belül együtt térnek vissza az alaptáborba – áll a bejegyzésben.

Amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót – de állapota megnyugtatóan rendeződik – Klein Dávid szándéka szerint visszatér az alaptáborba. Ebben az esetben, ha adódik megfelelői időjárási ablak a hegyen, egyedül kíséri majd meg befejezni az expedíciót és próbálja meg elérni palack nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

Kezdőlap    Sport    Súlyos veszélybe került egy magyar hegymászó 6000 méter fölött

hegymászás

klein dávid

hegymászó

nagy márton

csúcstámogatás

dhaulagiri

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: a britek nem jönnek vissza az EU-ba, de közelebb lépnek

Gálik Zoltán: a britek nem jönnek vissza az EU-ba, de közelebb lépnek

A kormányzó brit Munkáspárt nem akar részt venni az európai uniós integrációban, közelíteni viszont szeretne – mondta Gálik Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában. A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense szerint a brexitet követően nagyon sok tőke távozott az Egyesült Királyságból, de a brit bankok továbbra is nagyon tőkeerősek és Európa számít rájuk.
Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Az amerikai elnök döntött: Washington hírszerzési adatokat oszt meg Ukrajnával, hogy Kijev mélyen orosz területen csapjon le. Felmerült: nagy hatótávú Tomahawk robotrepülőgépeket kaphat Kijev.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A katonai kutatások előtt is megnyitnák az eddig civil fejlesztésekre szánt EU-s forrásokat

A katonai kutatások előtt is megnyitnák az eddig civil fejlesztésekre szánt EU-s forrásokat

Az EU-s soros elnökséget betöltő Dánia kutatási minisztere szerint az eddig kizárólagosan civil felhasználású innovációra fókuszáló Horizon alapnál komolyan el kéne gondolkozni azon, hogy nagy részben olyan projekteket is finanszírozhasson, amelyek az unió védelmi képességeit is erősítik valamilyen módon. Az ilyen kettős felhasználású eszközökön túl persze a versenyképességi alap egy másik jelentős része kifejezetten katonai fejlesztésekre lett elkülönítve, de a miniszter úgy látja, hogy minden projektnél érdemes lenne észben tartani a jelenlegi geopolitikai valóságot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs

Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs

Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis mi az őszi szünet szépséghibája 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two dead in Manchester synagogue attack, with suspect shot dead by police

Two dead in Manchester synagogue attack, with suspect shot dead by police

Video from the scene, verified by the BBC, shows a man with items strapped around his waist. The attack happened on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 13:26
A pontszerzéshez is bravúr kell a Ferencvárostól Genkben
2025. október 2. 11:43
Újra a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém – a Magdeburg megtört, következik a Barcelona
×
×
×
×