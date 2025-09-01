ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Toy house and calculator with copy space. Property, home insurance, buy, sell and rent concept.
Nyitókép: mohd izzuan/Getty Images

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Infostart

Már igényelhetők a maximum 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott, fix törlesztőrészletes hitelek: szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program. Kijöttek a banki ajánlatok, és van 3 százalékos alatti kamatozású is.

Sorra jelentetik meg az Otthon Start Programl szóló hirdetményeiket a hitelintézetek. Százezer forintos nagyságrendben nyújtanak kedvezményt a hitelfelvevőknek, és máris vannak olyan bankok, amelyek 3 százalék alatti kamattal kínálják a hitel – írja a Porfolio, amely a Bankmonitor alapján összegyűjtötte a banki ajánlatokat.

Gránit Bank

A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet.
A hitel kamata évi 2,85 százalék, ez kedvezőbb a jogszabályi maximumnak tekinthető 3 százaléknál. A hirdetmény szerinti THM értéke 2,93 százalék, a törlesztőrészlet mintegy 3800 forinttal kedvezőbb, mint ha a hitelt 3 százalékos kamat mellett venné fel valaki.
A pénzintézet 200 ezer Ft jóváírást is kínál azoknak, akik tőlük veszik fel a támogatott hitelt.
A folyosítási jutalék alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt a bank elengedi, a közjegyzői okirat díját 28 500 Ft-os összeghatárig átvállalja a bank.
Elengedik a célingatlanra szükséges értékbecslés, felülvizsgálat díját.

Az igényléshez, folyósításhoz szükséges tulajdoni lapok, térképmásolatok díját egy ingatlan esetében átvállalja a bank, egy ingatlan esetében a jelzálogjog bejegyzésének a díját is átvállalja a pénzintézet.
Az akciók (kamat, jóváírás és díjelengedés) azon 2025.09.01 és 2025.11.30 között befogadott kérelmekre érvényes, melyeknél a folyósítás 2025.12.31-ig megtörténik. Az akció feltétele, hogy havonta legalább 250 ezer Ft jövedelem jóváírás érkezzen az adós Gránit Banknál vezetett számlájára.
A díjelengedéseket vissza kell fizetnie utólag az adósnak, amennyiben a kölcsönt 4 éven belül végtörleszti, vagy a folyósított kölcsönösszeg 50 százalékát elérő, vagy meghaladó összegben előtörleszti. Ugyanez történik, ha a kölcsön ezen időszak alatt a banknak nem felróható okból felmondásra kerül.

Erste Bank

A banknál a kölcsönösszeg 4 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat.
A kölcsön kamata futamidő alatt végig fix, évi 3 százalék.
Folyósítási jutalék nem kapcsolódik a hitelhez, ugyanakkor szakaszos folyósítású hiteleknél a le nem hívott – még ki nem folyósított – összegre 1 százalék rendelkezésretartási jutalékot kell fizetni.
50 ezer Ft összegig visszatéríti a bank a közjegyzői okirat díját, egy ingatlan értékbecslési díját elengedi, 2 darab tulajdoni lap másolat, illetve 1 db térképmásolat TAKARNET / E-ING rendszerből történő lekérdezésének díját elengedi a bank, és elengedi a folyósítási jutalékot a bank.


A bank a szeptember elsejétől teljeskörűen benyújtott kérelmek esetén 200 ezer Ft jóváírást kínál,
ha az Otthon Start hitel a bank jóváhagyja, folyósítja, „Aktív” bankszámla kell rendelkezni a kölcsön folyósításakor és ezt fenn kell tartani a teljes futamidő alatt, pozitív marketing nyilatkozatot tesz az ügyfél.
Amennyiben a kölcsön a futamidő első 3 évében teljes egészében előtörlesztésre kerül, vagy az előtörlesztés révén a tőketartozás a szerződés szerinti hitelösszeg 50 százaléka alá csökken, akkor a jóváírás visszajár a bank részére.
A pénzintézet emellett 40 ezer Ft jóváírást kínál azon Otthon Start igénylőknek, akik a fedezetül szolgáló ingatlanra az Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásán keresztül kötöttek Union lakásbiztosítást, és 40 ezer Ft jóváírást nyújt azok részére, akik az Otthon Start mellé a pénzintézetnél törlesztési biztosítást is kötnek.


CIB Bank

A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5-25 év között alakulhat.
A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék, a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04% (ez a 3 százalék alatti kamat durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a 3,0 százalékoshoz képest),
Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.
A pénzintézet 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben,
ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására (szakaszos folyósítás esetén az első részletére) az év végéig sor kerül.
A bank elengedi az ügyfélminősítés díját, emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is.
A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.
A pénzintézet a 2025.12.31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére.
Az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva van 150 ezer Ft-ban – a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1 százaléka lenne.
Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretébren egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85 százalék, bizonyos feltételekkel.

MBH Bank

A kölcsönösszeg 2 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
a kamat a futamidő végéig fix évi 3 százalék, a THM a hirdetmény alapján 3,14-3,21 százalék,
30 ezer Ft szerződéskötési díj kapcsolódik a hitelhez,
100 ezer Ft MOL ajándékkártyát kaphatnak azok az érdeklődők, akik a bank által meghatározott számlacsomagot nyitják, és a futamidő végéig megtartják, legalább havi 350 ezer Ft jóváírást érkeztetnek a számlára, a követelményeknek megfelelő lakásbiztostást kötnek a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-nél, a jóváhagyott Otthon Start kölcsönösszeg eléri a 10 millió Ft-ot. Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31-ig van érvényben a „DUO” termék kamatakció keretében a 10 évig fix kamatozású piaci lakáshitelek (mind a standard, mind az egyenlítő) esetében kapnak az érintettek kamatkedvezményt, az első 10 évre a kedvezményes éves kamatszint 6,10 százalék,
bizonyos feltételek esetén az értékbecslés és a tulajdoni lap díjaiból is elenged a pénzintézet. Illetve a közjegyzői munkadíjból is elengedésre kerület 30-50 ezer Ft.


Raiffeisen Bank

A kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, a futamidő 5 és 25 év között lehet,
a kamat a futamidő alatt fix, évi 3 százalék,
a bank elengedi a kölcsönösszeg 0,75 százalékára, de legfeljebb 30 ezer forintra rúgó folyósítási díjat,
nem kötelező bankszámlát nyitni hozzá,
elengedik az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a fedezetellenőrzési díját, a tulajdoni lap és térképmásolat díját, a földhivatali ügyintézés díját, és
visszatérítik a közjegyzői díjat legfeljebb 50 000 Ft-ig 5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén,
ha piaci hitelt is igényel az érdeklődő, akkor abból legfeljebb 0,5 százalék kamatkedvezményt kínál a bank,
100 ezer Ft jóváírást kínál a pénzintézet azoknak, akik tőlük veszik fel az Otthon Start hitelt,
a jóváírásra a hitel kifizetését követő 30 napon belül kerül sor, amihez nem szükséges külön számlát nyitni.

OTP Bank

Felvehető kölcsönösszeg: 500 000–50 000 000 Ft
Választható futamidő 6–25 év
Futamidő végéig fix kamat 3 százalék.

Az OTP induló akciója során a űűa hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (ügyletenként egy ingatlanhoz kapcsolódó egy érték-megállapítás esetén, ideértve az előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítást is) 35 000 forintot meghaladó részét nem kell megfizetni - kivéve hitelkiváltás esetén, illetve ha a szerződéskötés meghiúsul,
a folyósítási díjat nem kell a Groupama Biztosító által nyújtott biztosítás alábbi feltételekkel történő igénybevétele esetén:
a hitelügyletbe fedezetül bevont ingatlanra a hitelező által előírt feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte, vagy
társasházi lakásnál, ha a társasházi vagyonbiztosítás más biztosító társaságnál került megkötésre, úgy a Groupama Biztosító által nyújtott ingóságra vonatkozó kiegészítő biztosítás megkötése, vagy

legalább havi 2500 Ft díjfizetésű Védelmező személybiztosítás hitel folyósítása előtt történő megkötése vagy megléte.

a vagyon- vagy személybiztosítás szerződésszerű fennállása a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig.

a hitelszerződés megkötéséhez kapcsolódó közjegyzői költség 50 száalékát – kivéve hitelkiváltás esetén – az OTP Jelzálogbank utólag a szerződő részére megtéríti Groupama Biztosító által nyújtott törlesztési biztosítás kötése és annak a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig történő szerződésszerű fennállása esetén.

