ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.39
usd:
342.77
bux:
104803.93
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

A rendeletmódosítással át lehet térni egyik otthonteremtési támogatási formáról a másikra, így például második gyermek születése után a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak – mondta az InfoRádióban Palkó István. A Portfolio elemzője hozzátette: kedvező jegybanki döntés esetén a jövőben 20 helyett egységesen 10 százalékos önerővel vehetik igénybe a programot a szülők.

Megjelent a Magyar Közlönyben, és szeptember 1-jétől hatályba is lép az a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Programot az eddig is igényelhető otthonteremtési támogatásokkal, így a csok plusszal és a falusi csokkal. Ezzel a kombinációval a magyar családok minden korábbinál magasabb összegű, vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közölte: ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

Palkó István az InfoRádióban azt mondta, a jogszabály eddig sem tiltotta meg a családoknak, hogy akár egyszerre több otthonteremtési támogatási formát is igénybe vehessenek, legyen az kamattámogatott hitel vagy vissza nem térítendő támogatás. Ugyanakkor bizonyos részletekben eddig ellentmondások voltak a különböző támogatási formák között. A Portfolio elemzője a csok pluszt hozta fel példaként, amelyet elsősorban a családalapításra készülők kérhetnek, és amely esetében meghatároztak egy 80 milliós, illetve egy 150 milliós értékhatárt, míg az Otthon Start Programnál egységesen 100 millió forintos értékhatárt irányoztak elő a lakások, valamint 150 millióst a családi házak esetében. A mostani módosítással a csok plusz keretei között is az lesz a kritérium, hogy a lakásoknál 100 millió, a családi házaknál pedig 150 millió forint a felső ingatlan-értékhatár, amire igénybe vehető a támogatott hitel.

Az elemző kiemelte: mind az Otthon Start, mind a csok plusz kamattámogatott, legfeljebb 50 milliós összegű hitel, és arra már az Otthon Start Program bejelentése után lehetett számítani, hogy ha egy pár utóbbit választja a csok plusszal szemben, akkor rosszabbul jár gyermekvállalás esetén. A csok plusz egyik nagy előnye ugyanis az, hogy a második gyermek megszületése után gyermekenként 10 millió forintos tartozáselengedés van érvényben 2024 eleje óta. Ez a hitelelengedés az Otthon Start esetében nem jár automatikusan. Ezt az akadályt azzal az intézkedéssel kerüli meg a kormány, hogy az Otthon Start hitelének a kiváltására is fel lehet majd venni a csok pluszt, vagyis tulajdonképpen

„át lehet nyergelni” egyikről a másikra, így a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak.

Palkó István felhívta a figyelmet arra is, hogy a babaváró hitelnél is történt egy fontos változás. A jelenlegi szabályok értelmében egy éven belül van bejelentési kötelezettsége egy párnak, ha gyermeke születik. Ha valaki kicsúszik a határidőből, illetve annak idején nem lépett időben, most lehetősége van arra, hogy október elsejétől november végéig pótolja ezt, és akkor a bejelentett gyermek után igényelhető a megfelelő támogatás. Ez a babaváró hitel esetében a törlesztés három évig tartó szüneteltetése, illetve a futamidő végéig tartó kamatmentesség.

A 10 százalékos önerő eddig csak kivételes esetekben – 41 év alatti hitelfelvevő, energiahatékony ingatlan – volt engedélyezett. Ha a Magyar Nemzeti Bank ezzel kapcsolatban nem jelent be változtatást, akkor ez az Otthon Start Program esetében is így lesz. Jelenleg a döntő többség 20 százalékos vagy afölötti önerővel veheti igénybe a programot.

A jegybank hozzájárulására lenne szükség ahhoz, hogy egységesen 10 százalék legyen az alsó korlát, ez a változtatás pedig az adósságfékszabályok módosításával valósulhatna meg.

A Portfolio elemzője úgy értesült, hogy ezzel kapcsolatban a háttérben már megkezdődtek az egyeztetések az MNB és a kormányzat között.

„Valójában ez a 10 százalék a gyakorlatban nem egyszer 30 vagy 40 százalék, így csalódás érheti azokat, akik egyértelműen a 10 százalékra utaznak. Nem a vételár arányában, hanem az értékbecslő által becsült forgalmi érték arányában kell figyelembe venni az önerőt, ráadásul még egy hitelbiztosítéki értéket is be kell számítaniuk a bankoknak, vagyis érdemes minél nagyobb önerővel kalkulálni” – magyarázta Palkó István.

A rendeletmódosítással egyértelművé vált az is, hogy abban az esetben is egy alkalommal lehet felvenni az Otthon Start hitelét, ha valaki már visszafizette a kölcsönt, illetve korábban már igénybe vett kamattámogatást. Ez pedig érvényes arra is, aki adóstársként részt vesz más valakinek a hitelében, amire egyébként csak házastárs vagy szülő esetében van lehetőség. Például ha valaki szülőként lesz adóstárs, akkor csak egy gyermek után vehet részt más programjában, a második gyermek megszületése után már nem tud segíteni. Az elemző kitért arra is, hogy némileg pontosították a kamattámogatás mértékét, továbbá a programok összevonásával már az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanoknál – például ikerház – is igénybe vehető az Otthon Start.

Palkó István figyelmeztetett: a módosítások után kiderült, hogy azok a kedvező feltételek (például egy párnak csak az egyik tagjának kell megfelelnie a meglévő vagy korábbi ingatlanra vonatkozó szabályoknak, illetve a tb-jogviszonynak), amelyek a házastársak számára elérhetők, az élettársakra már nem vonatkoznak. Utóbbiakra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az egyedülállókra. A szülők esetében viszont hasonló szabályok lesznek érvényben, mint a házasoknál, ha ők adóstársként vesznek részt a hitelben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

palkó istván

támogatás

csok

ingatlan

szabály

tartozás

kamattámogatott hitel

rendeletmódosítás

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

A rendeletmódosítással át lehet térni egyik otthonteremtési támogatási formáról a másikra, így például második gyermek születése után a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak – mondta az InfoRádióban Palkó István. A Portfolio elemzője hozzátette: kedvező jegybanki döntés esetén a jövőben 20 helyett egységesen 10 százalékos önerővel vehetik igénybe a programot a szülők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok

Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok

Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, ezt követően Európában kisebb felpattanást látni a tőzsdéken. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető. Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták a szakértők: ez lehet Budapest nagy esélye, hogy komoly tényezővé váljon Európában

Kimondták a szakértők: ez lehet Budapest nagy esélye, hogy komoly tényezővé váljon Európában

A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 13:55
Elemző: meglepetés, hogy ismét 10 százalék körül nőttek a bérek
2025. augusztus 27. 12:29
Így változhatnak januártól a kkv-szektor szereplőinek adóterhei
×
×
×
×