Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Megjelent a Magyar Közlönyben, és szeptember 1-jétől hatályba is lép az a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Programot az eddig is igényelhető otthonteremtési támogatásokkal, így a csok plusszal és a falusi csokkal. Ezzel a kombinációval a magyar családok minden korábbinál magasabb összegű, vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közölte: ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

Palkó István az InfoRádióban azt mondta, a jogszabály eddig sem tiltotta meg a családoknak, hogy akár egyszerre több otthonteremtési támogatási formát is igénybe vehessenek, legyen az kamattámogatott hitel vagy vissza nem térítendő támogatás. Ugyanakkor bizonyos részletekben eddig ellentmondások voltak a különböző támogatási formák között. A Portfolio elemzője a csok pluszt hozta fel példaként, amelyet elsősorban a családalapításra készülők kérhetnek, és amely esetében meghatároztak egy 80 milliós, illetve egy 150 milliós értékhatárt, míg az Otthon Start Programnál egységesen 100 millió forintos értékhatárt irányoztak elő a lakások, valamint 150 millióst a családi házak esetében. A mostani módosítással a csok plusz keretei között is az lesz a kritérium, hogy a lakásoknál 100 millió, a családi házaknál pedig 150 millió forint a felső ingatlan-értékhatár, amire igénybe vehető a támogatott hitel.

Az elemző kiemelte: mind az Otthon Start, mind a csok plusz kamattámogatott, legfeljebb 50 milliós összegű hitel, és arra már az Otthon Start Program bejelentése után lehetett számítani, hogy ha egy pár utóbbit választja a csok plusszal szemben, akkor rosszabbul jár gyermekvállalás esetén. A csok plusz egyik nagy előnye ugyanis az, hogy a második gyermek megszületése után gyermekenként 10 millió forintos tartozáselengedés van érvényben 2024 eleje óta. Ez a hitelelengedés az Otthon Start esetében nem jár automatikusan. Ezt az akadályt azzal az intézkedéssel kerüli meg a kormány, hogy az Otthon Start hitelének a kiváltására is fel lehet majd venni a csok pluszt, vagyis tulajdonképpen

„át lehet nyergelni” egyikről a másikra, így a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak.

Palkó István felhívta a figyelmet arra is, hogy a babaváró hitelnél is történt egy fontos változás. A jelenlegi szabályok értelmében egy éven belül van bejelentési kötelezettsége egy párnak, ha gyermeke születik. Ha valaki kicsúszik a határidőből, illetve annak idején nem lépett időben, most lehetősége van arra, hogy október elsejétől november végéig pótolja ezt, és akkor a bejelentett gyermek után igényelhető a megfelelő támogatás. Ez a babaváró hitel esetében a törlesztés három évig tartó szüneteltetése, illetve a futamidő végéig tartó kamatmentesség.

A 10 százalékos önerő eddig csak kivételes esetekben – 41 év alatti hitelfelvevő, energiahatékony ingatlan – volt engedélyezett. Ha a Magyar Nemzeti Bank ezzel kapcsolatban nem jelent be változtatást, akkor ez az Otthon Start Program esetében is így lesz. Jelenleg a döntő többség 20 százalékos vagy afölötti önerővel veheti igénybe a programot.

A jegybank hozzájárulására lenne szükség ahhoz, hogy egységesen 10 százalék legyen az alsó korlát, ez a változtatás pedig az adósságfékszabályok módosításával valósulhatna meg.

A Portfolio elemzője úgy értesült, hogy ezzel kapcsolatban a háttérben már megkezdődtek az egyeztetések az MNB és a kormányzat között.

„Valójában ez a 10 százalék a gyakorlatban nem egyszer 30 vagy 40 százalék, így csalódás érheti azokat, akik egyértelműen a 10 százalékra utaznak. Nem a vételár arányában, hanem az értékbecslő által becsült forgalmi érték arányában kell figyelembe venni az önerőt, ráadásul még egy hitelbiztosítéki értéket is be kell számítaniuk a bankoknak, vagyis érdemes minél nagyobb önerővel kalkulálni” – magyarázta Palkó István.

A rendeletmódosítással egyértelművé vált az is, hogy abban az esetben is egy alkalommal lehet felvenni az Otthon Start hitelét, ha valaki már visszafizette a kölcsönt, illetve korábban már igénybe vett kamattámogatást. Ez pedig érvényes arra is, aki adóstársként részt vesz más valakinek a hitelében, amire egyébként csak házastárs vagy szülő esetében van lehetőség. Például ha valaki szülőként lesz adóstárs, akkor csak egy gyermek után vehet részt más programjában, a második gyermek megszületése után már nem tud segíteni. Az elemző kitért arra is, hogy némileg pontosították a kamattámogatás mértékét, továbbá a programok összevonásával már az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanoknál – például ikerház – is igénybe vehető az Otthon Start.

Palkó István figyelmeztetett: a módosítások után kiderült, hogy azok a kedvező feltételek (például egy párnak csak az egyik tagjának kell megfelelnie a meglévő vagy korábbi ingatlanra vonatkozó szabályoknak, illetve a tb-jogviszonynak), amelyek a házastársak számára elérhetők, az élettársakra már nem vonatkoznak. Utóbbiakra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az egyedülállókra. A szülők esetében viszont hasonló szabályok lesznek érvényben, mint a házasoknál, ha ők adóstársként vesznek részt a hitelben.