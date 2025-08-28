ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Toy house and calculator with copy space. Property, home insurance, buy, sell and rent concept.
Nyitókép: mohd izzuan/Getty Images

Rögtön dördül az "Otthon Start-pisztoly" - Brutális a tolongás a kis budapesti lakásoknál, órák alatt mennek el a legjobbak

Infostart

Irgalmatlanul gyorsan kell több tízmilliós döntéseket meghozniuk mindazoknak, akik az Otthon Start programmal élve kívánnak most lakáshoz jutni. Már most tömegével vannak előszerződések, az árak pedig szeptemberben a korábbinál is nagyobbat robbanhatnak egy ingatlanforgalmazó budapesti régióvezetője szerint.

Noha csak szeptember 1-jén indul a kormány által bejelentett Otthon Start program (legfeljebb 50 millió forintnyi hitelhez lehet jutni 10 százalék önrésszel, fix 3 százalékos kamattal, legfeljebb 1,5 milliós négyzetméterárú, maximum 100 milliós lakásra vagy 150 milliós házra), már tömegével kötik az előszerződéseket, a Portfolio OTP Ingatlanpont-adatokra hivatkozó cikke szerint a 60 millió forintnál olcsóbb, jó állapotú, kis lakások a legnépszerűbbek keresleti oldalon, alkura a vevők most nem igazán számíthatnak, ellenben rendkívül gyorsan kell dönteni, hogy kell-e vagy sem.

Kurecskó József, az ingatlanforgalmazó budapesti régióvezetője kijelentette, a bejelentést követően azonnal - egyik hónapról a másikra - felére csökkent a kínálati oldal árcsökkentése, az Otthon Start-összefüggés nyilvánvaló; az eladók oldaláról pedig gyakoribbá vált az áremelés, amit csak a második negyedévi visszafogott kereslet fogott valamennyire vissza.

A kínálat viszont nem bővült, vagyis a nagy haszon reményében hirtelen értékesítők nem lepték el a piacot; olyanok gondolkodhatnak eladáson, akiknek befektetési céllal több ingatlanjuk van, ugyanis a kiadásból származó összhozam nem akkora - 3 százalék alá is bemehet -, mint az eladástól remélt friss pénz.

Kurecskó József a bérleti piaccal kapcsolatos szavaiból kiderül még, hogy

a bérleti díjaknak megálljt parancsolhat, hogy sok bérlő "kilép", tulajdonosként kíván megjelenni az Otthon Startnak köszönhetően,

ezáltal a bérbeadók már nem lesznek olyan jó helyzetben, mint amikor hemzsegtek a bérelni vágyók az ingatlanpiacon.

Egyébként is úgy látja, hogy most hirtelen rengeteg érintett úgy gondolja, hogy tulajdonossá válhat egy-egy lakásban, házban, olyanok is, akik eddig még csak nem is gondoltak erre, ugyanakkor Kurecskó József óva int attól, hogy "piaci tapasztalat" nélkül hirtelen döntést hozzanak olyanok, akik nem tudják, mi mennyit ér. Ennek persze ellene hat, hogy gyorsan kell lépni annak, aki venni akar, akár napokon vagy órákon belül is.

De mi van azokkal az ingatlanokkal, amelyek kívül esnek az Otthon Start feltételein?

Kurecskó József szerint e téren "megállt a piac", mivel a második negyedévre egyébként is túlárazottá váltak a lakások, ami visszavetette a keresletet;

nehéz lesz tehát olyan lakásokat eladni most, amelyeket nem tudnak bevinni a feltételek "alá".

Ami a 60 millió forint alatti értékű ingatlanokat illeti, ezek keresletét tovább növeli, hogy ennek 10 százalékos önereje állhat rendelkezésre a lakáskeresőknél, és ezek között tudnak találni jó állapotú lakást azok, akik nem vennének felújítandót, mondjuk azért, mert nincs tapasztalatuk a felújításban.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint rengetegen beindították már a hiteligénylés, értékbecslés folyamatát, előszerződéses értékesítés is történt már több tucatnyi.

Az érdeklődők között vegyesen vannak saját részre és befektetési célból vásárlók.

Kurecskó József azonban megjegyzi:

az árplafon miatt sok budapesti lakás ki fog esni az Otthon Startból, mivel a négyzetméterár már eddig is 1,5 millió forint fölött volt.

Ennek ellenére is könnyen lehet, hogy egy év alatt 20 százalékos áremelkedés jöhet a budapesti ingatlanpiacon - az Otthon Start miatt; az eddig olcsónak hitt lakások ára megy majd fel.

