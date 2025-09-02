Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Szeptember 1-jén elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram, és most már a FIX 3% Startolj rá applikáció is elérhető az androidos készülékeken – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár tíz százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a Csok plusz, a falusi Csok, a babaváró kölcsön.

A közleményben kiemelik: a fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj.

Az új applikáció segít megtervezni az első saját otthonhoz vezető utat.

Az alkalmazás elérhető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról, és az Apple tulajdonosoknak sem kell már sokat várniuk, az alkalmazás az Apple jóváhagyása után az Apple-termékeken is elérhető lesz a KTK tájékoztatása szerint.

Az applikációban összegyűjtöttek mindent, amit tudni kell a hitelről és a részletekről. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizni lehet, hogy jogosultak vagyunk-e a hitelre, és kiszámolhatjuk a várható törlesztőrészletet is. Ha pedig megszületett a döntésünk, segít összekészíteni a szükséges dokumentumokat.