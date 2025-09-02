ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.05
usd:
340.53
bux:
103828.12
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizni lehet, hogy jogosultak vagyunk-e a hitelre, és kiszámolhatjuk a várható törlesztőrészletet is. Az Apple jóváhagyása után az Apple-termékeken is elérhető lesz az alkalmazás.

Szeptember 1-jén elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram, és most már a FIX 3% Startolj rá applikáció is elérhető az androidos készülékeken – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár tíz százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a Csok plusz, a falusi Csok, a babaváró kölcsön.

A közleményben kiemelik: a fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj.

Az új applikáció segít megtervezni az első saját otthonhoz vezető utat.

Az alkalmazás elérhető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról, és az Apple tulajdonosoknak sem kell már sokat várniuk, az alkalmazás az Apple jóváhagyása után az Apple-termékeken is elérhető lesz a KTK tájékoztatása szerint.

Az applikációban összegyűjtöttek mindent, amit tudni kell a hitelről és a részletekről. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizni lehet, hogy jogosultak vagyunk-e a hitelre, és kiszámolhatjuk a várható törlesztőrészletet is. Ha pedig megszületett a döntésünk, segít összekészíteni a szükséges dokumentumokat.

Kezdőlap    Belföld    Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

telefon

applikáció

tervezés

android

letöltés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erőszak árnyékolja be a cseh választási kampányt – Andrej Babiš lemondta keddi programjait

Erőszak árnyékolja be a cseh választási kampányt – Andrej Babiš lemondta keddi programjait

A cseh ellenzéki ANO mozgalom elnöke, Andrej Babiš a közösségi hálón mondott köszönetet a támogatásért, miután hétfőn egy férfi mankóval fejbe ütötte őt egy választási kampányrendezvényen. Az esetre azonnal reagált a cseh politikai élet, Petr Fiala miniszterelnök is elítélte a támadást. Csehországban egy hónap múlva, október első hétvégéjén tartják a parlamenti választásokat.
 

Orbán Viktor üzent a kampányrendezvényen mankóval megtámadott volt cseh kormányfőnek

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eddig tartotta magát a forint, elindult a gyengülés

Eddig tartotta magát a forint, elindult a gyengülés

A forint kedden ismét a 337–339-es sávban ingadozott a dollárral szemben, miközben az euróval szemben 395 körül stabilizálódott, majd fél 10 felé elkezdett gyengülni a főbb devizákkal szemben. Reggel megjöttek a részletes adatok arról, hogyan kerülte el a recessziót a magyar gazdaság a második negyedévben, de a forintárfolyamra ennek nem lett hatása. Külföldön az eurózóna inflációs adatai és az amerikai ISM feldolgozóipari index érkezésére figyelnek, inkább az amerikai adatok adhatnak újabb lökést a devizapiaci mozgásoknak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen kiakadt a kirúgott Leverkusen-edző: nem ezt várta, kemény üzenetet küldött a klubnak

Teljesen kiakadt a kirúgott Leverkusen-edző: nem ezt várta, kemény üzenetet küldött a klubnak

Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 12:56
Új szabályok vonatkoznak majd az ingázókra a határátkelőkön – itt az új rendelet
2025. szeptember 2. 12:20
Elstartolt az M1-es autópálya bővítése: videó mutatja, milyen lesz
×
×
×
×