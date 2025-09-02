ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Az adósságfék szabályok módosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank az Otthon Start programmal összefüggésben. A változtatás egyik része, hogy az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit kapcsán előírt 41 éves korhatárt hatályon kívül helyezte. Másrészt az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik az a jövedelemhatár. A módosításról Palkó István a Portfolio elemzőjét kérdeztük.

Szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram. A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.

A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent rendeletmódosítás a kormány nyomására történt az Otthonstart program könnyebb elérése érdekében, de a Magyar Nemzeti Bank módosítása ugyanakkor nemcsak az Otthon Start programba tartozó jelzáloghiteleket érinti, hanem az összes jelzáloghitelt - ismertette az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Palkó István elmondta, hogy a két legfontosabb módosítás közül az egyik arra vonatkozik, hogy 41 év feletti adósok és adóstársak esetében is meghaladhatja a 80 százalékot a hitelfedezeti arány, vagyis 20 százalék alá kerülhet az önerő, aminek a minimuma ezután 10 százalék lesz, amennyiben nem vonnak be pótfedezetet az ügyletbe. A pótfedezet bevonásával továbbra is akár önerő nélkül is lehet lakást vásárolni.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a pótfedezet a hitel fedezetéül szolgál, vagyis két ingatlant terhelhetnek meg jelzáloggal. Felidézte: az Otthon Start esetében lehetséges, hogy az igénylőnek 50 százalékos tulajdonában lévő ingatlan mellé vásárolnak egy másikat. Ilyenkor akár a már tulajdonolt ingatlant is be lehet vonni fedezetként a kölcsönbe, vagy akár egy rokon által felajánlott lakást. "A pótfedezet biztosítékul szolgál a banknak arra, hogy nem fizetés esetén érvényesíteni tudja egy nagyobb értékű ingatlanból a követeléseit. Erre akkor lehet szükség, hogyha valakinek még a minimális 10 százalékos önerő sem áll rendelkezésére" - magyarázta Palkó István.

A másik fontos változás, hogy az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik az a jövedelemhatár, amely fölött lehetséges a 60 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet elérése. "Ez a határ eddig a 600 ezres korlátig 50 százalék volt, és most 800 ezer forintra emelkedik, és efölött lesz érvényben a 60 százalékos szabály. Az adóstársak jövedelmét együttesen kell figyelembe venni" - részletezte a Portfolio elemzője.

Nem jelent lazább feltételeket

Korábban a Magyar Nemzeti Bank azért alakította ki a jelzáloghitelezésben a hitelfelvétel szabályait, - köztük a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályokat - hogy megelőzze a nem törlesztő adósokkal a szerződéskötést. "Az Otthon Start hitel az első lakásvásárlók kategóriába sorolja azokat is, akiknek már van 50 százalékos tulajdonuk. A Magyar Nemzeti Bank szabályozása annyiban változatlan, hogy továbbra is azokat tekinti első lakásvásárlóknak, akik 50 százalékot el nem érő lakástulajdonnal esetleg rendelkeznek már, illetve akik jogszabályon alapuló haszonélvezettel terhelt lakásban bírnak tulajdonnal" - hívta fel a figyelmet Palkó István.

A Magyar Nemzeti Bank szabályozása továbbra is szigorú feltételeket szab. Nem minden első lakásvásárló ügyfél számára lesz elérhető a Magyar Nemzeti Bank adósságfék szabályai alapján a 10 százalékos önerő. "Az MNB úgy számolhatott, hogy a 41 év feletti első lakásvásárlóknak aránya viszonylag kisebb az igénylők körében, ezért nagy kockázatemelkedésre nem számítanak" - érvelt az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

