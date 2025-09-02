ARÉNA
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés - közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A fix 3 százalékos hitel iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán. Panyi Miklós azt írja, a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. ”Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés” - tette hozzá a politikus.

Az államtitkár szerint bejött, amire a kormány számított: a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. ”A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére” - jelezte Panyi Miklós, megemlítve a kedvezmények között az ügyletkötési díjak és költségek részleges vagy teljes elengedését, az egyszeri, több százezer forintos számlajóváírást és a 3 százalék alatti kamatokat. Kiemelte, hogy hétfőn egy nagyon fontos döntés is született:

a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályra vonatkozó életkori megkötését; korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az otthon startos hiteleknél.

Az új szabály már hatályba is lépett. Az államtitkár hozzátette: nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak, az ingatlan.com hétfői elemzése szerint éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztusban. Panyi Miklós jó hírnek nevezte, hogy Budapesten még több, 36 százalékos a növekedés, tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat az ingatlana eladására.

"Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára! A budapesti eladók is megmozdultak! És ez még csak a kezdet!" - fogalmazott Panyi Miklós.

Az elemzésből az is kiderül, hogy a 19-ből 11 vármegyében a budapesti növekedéssel azonos vagy azt meghaladó mértékű emelkedés volt az ingatlanvásárlási érdeklődések számában, ez azt mutatja, hogy a program az egész országban segítség - tette hozzá.

"Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók, az ügyintézés zavartalanul elindult és az önerő szabály is korhatártól függetlenül egységesen 10 százalék lesz! Soha rosszabb startot! Lássuk a mai folytatást" - írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

