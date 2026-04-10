2026. április 10. péntek Zsolt
Rendőrségi fotó egy járműről, amelyik elütött egy szarvast.
Nyitókép: Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Borzalmas veszélyben az autósok: térképet készített a rendőrség

ELŐZMÉNYEK

A vadon élő állatok egyre nagyobb veszélyt jelentenek az utakon. Veszprém vármegyében újabb horrorbalesetekről érkezett hír, a rendőrök itt egy ijesztő, de tanulságos térképet is létrehoztak, hogy figyelmeztessék az autóvezetőket, hol kell a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel haladni.

„Vadak az úton! Vigyázz!” – így figyelmeztetik az autósokat közösségi oldalukon a Veszprém vármegyei rendőrök.

Mint írják: a vármegye útjain az elmúlt napokban is történtek vadbalesetek. Egy autós elé például a 8-as számú főúton ugrott egy szarvas, melyet – az intenzív fékezés ellenére – elütött.

Ezt írják: „Kérjük, erdős-bokros területen a megszokottnál is lassabban közlekedj, folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha vadat látsz, azonnal lassíts!”

A vadgázolásról készült fotók itt láthatók.

A rendőrök vadtérképet is készítettek:

https://csatlakozzteis.hu/vadterkep/

A vadgázolásokról az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője is nyilatkozott az InfoRádióban. Mint mondta: érdemes inkább a megelőzésre összpontosítani.

Arról is beszélt, hogy a Polgári törvénykönyv szabályozza, a vadbalesetek során „két veszélyes üzem, veszéllyel járó tevékenység találkozásáról van szó”, a vadgazdálkodásról-vadászatról, illetve az autóvezetésről.

„A Ptk. előírja, hogy milyen sorrendben mit kell vizsgálni, volt-e valakinek az oldalán úgynevezett felróhatóság, volt-e rendellenesség, ennek függvényében állapítható meg adott esetben egy bírósági eljárás során, hogy ki kinek milyen kártérítéssel tartozhat, de nagyon nehéz utólag megállapítani, hogy pontosan mi és hogyan történt, a vad pedig – sajnos vagy hál' Istennek, de – ott él, ahol mi autózunk. Következésképp nekünk, autósoknak van rá lehetőségünk, hogy megelőzzük az ütközést” – mondta.

Vezetéstechnikai szakértőktől gyakran hallja, de a rendőrségtől is, hogy a vadelütések többsége megelőzhető lenne, ha az autóvezető betartja a közlekedési szabályokat, például

♦ nem hajt (relatív) gyorsan,

♦ figyelembe veszi a látási viszonyokat.

Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.
 

Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.

Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

The US president accused Iran of "doing a very poor job" with the waterway as Israel and Lebanon to begin peace talks.

