Borzalmas veszélyben az autósok: térképet készített a rendőrség

„Vadak az úton! Vigyázz!” – így figyelmeztetik az autósokat közösségi oldalukon a Veszprém vármegyei rendőrök.

Mint írják: a vármegye útjain az elmúlt napokban is történtek vadbalesetek. Egy autós elé például a 8-as számú főúton ugrott egy szarvas, melyet – az intenzív fékezés ellenére – elütött.

Ezt írják: „Kérjük, erdős-bokros területen a megszokottnál is lassabban közlekedj, folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha vadat látsz, azonnal lassíts!”

A rendőrök vadtérképet is készítettek:

A vadgázolásokról az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője is nyilatkozott az InfoRádióban. Mint mondta: érdemes inkább a megelőzésre összpontosítani.

Arról is beszélt, hogy a Polgári törvénykönyv szabályozza, a vadbalesetek során „két veszélyes üzem, veszéllyel járó tevékenység találkozásáról van szó”, a vadgazdálkodásról-vadászatról, illetve az autóvezetésről.

„A Ptk. előírja, hogy milyen sorrendben mit kell vizsgálni, volt-e valakinek az oldalán úgynevezett felróhatóság, volt-e rendellenesség, ennek függvényében állapítható meg adott esetben egy bírósági eljárás során, hogy ki kinek milyen kártérítéssel tartozhat, de nagyon nehéz utólag megállapítani, hogy pontosan mi és hogyan történt, a vad pedig – sajnos vagy hál' Istennek, de – ott él, ahol mi autózunk. Következésképp nekünk, autósoknak van rá lehetőségünk, hogy megelőzzük az ütközést” – mondta.

Vezetéstechnikai szakértőktől gyakran hallja, de a rendőrségtől is, hogy a vadelütések többsége megelőzhető lenne, ha az autóvezető betartja a közlekedési szabályokat, például

♦ nem hajt (relatív) gyorsan,

♦ figyelembe veszi a látási viszonyokat.