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Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. július 8-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Deutsch Tamás szerint a magyar kormány felkészületlen az Európai Unióban

Infostart / InfoRádió

Brüsszelben újságírókkal találkozott Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő, a következő uniós költségvetés egyik árnyék-jelentéstevője. Az InfoRádió tudósítója is ott járt.

2028-ban új uniós pénzügyi ciklus indul, méghozzá 2 ezer milliárd eurós kerettel, a tét tehát nagy.

Deutsch Tamás Brüsszelben szerdán újságírók előtt azokról a jogszabályi tervezetekről beszélt, amelyek majd meghatározzák ezt a költségvetést.

Nyolc költségvetési fejezetről van szó, amelyben a legjelentősebb a kohéziós alap, az agrár-, a vidékfejlesztés és a halászati ágazat.

A fideszes árnyék-jelentéstevő rendkívül sokat vár a jövő heti EU-csúcstól, hiszen akkor

nemcsak a költségvetés struktúrájáról kell majd megállapodáshoz közeli állapotba jutni, hanem az uniós források nagyságrendjével kapcsolatban is, és szóba kerülhet Ukrajna támogatása, valamint a migrációs kiadások is.

Optimális az lenne, ha a 2028-ban kezdődő költségvetési ciklusról már egy évvel korábban megállapodás születne, de Deutsch Tamás azt mondta, a jelenlegi helyzetből úgy indul ki, hogy kizárja a megállapodást 2026 végéig.

Újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a Fidesz választási veresége után milyen helyzetbe kerültek az Európai Parlamentben; szerinte azóta még erősebbnek kell lenni, „el kell foglalni Brüsszelt”. Ő úgy véli, hogy a magyar érdekek szempontjából, jelenleg rossz irányba mennek a dolgok, annál is inkább, mert hogy

20 százalékkal csökken az agrárköltségvetés a következő 7 évben, és a kohéziós források is szűkösebbek lesznek.

Deutsch Tamás szerint a kormány és Magyar Péter mellébeszél az uniós források hazahozatalával kapcsolatban, mert addig, amíg uniós feladatokról, költségvetésekről kellene szót ejteni, csak a pénzről van szó. Nem esik szó szerinte például az igazságügy függetlenségéről, a genderkérdésről vagy a migrációról. A kormány szerinte politikai csapdába futott bele, azt kommunikálják, hogy jogállami problémákról van szó, de szerinte nem; politikai feltételeket kell teljesítenie a magyar kormánynak, ő márpedig azt is látja, hogy itt jogi önellentmondások vannak.

Beszélt arról is, hogy augusztus 31-e az a határidő, amíg haza kellene hozni ezeket a fenntartott uniós forrásokat, ami ijesztő határidő, és nem csak Magyarország számára, hanem például Olaszország vagy Románia számára is, amely országok szerint szintén komoly lemaradásban vannak.

Arról is beszélt, hogy 27 „szupermérföldkövet” kell teljesítenie a magyar kormánynak az uniós forrásokért, és ott szerinte az Orbán-kormánnyal 22 mérföldkővel kapcsolatban teljes volt az egyetértés, csakhogy ezt a bizottság nem kommunikálta, és csak ötben nem született megoldás.

Beszélt még arról is, hogy Magyarország egy nettó támogatotti pozícióban van, 46 milliárd euró körüli a támogatás, amit megkaphat vagy megkaphatna, illetve 10 milliárd körüli a befizetés, tehát egy körülbelül 35 milliárdos pozitív különbözetről van szó.

Véleményezte azt is, hogy felkészületlenséget is tapasztal most az új kormánnyal kapcsolatban, illetve, hogy homályban maradnak azok a fontos teendők, amiket most tenni kell.

Azt a véleményét is kifejtette, hogy a kormány politikai csapdába lépett, és hogy rövid távon jól lehet azt kommunikálni, hogy jönnek az uniós pénzek, de középtávon és főleg 2028 után jönnek majd a nehézségek, merthogy radikális mozgástérszűkítéssel kell majd Magyarországnak szembenéznie.

A cikk Tatár Tímea brüsszeli tudósítása alapján készült

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Kezdőlap    Belföld    Deutsch Tamás szerint a magyar kormány felkészületlen az Európai Unióban

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