Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét – erősítette meg Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán.

Közölte, hogy a magyar helyreállítási terv módosított változatának benyújtása a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, amely az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Magyar Péter miniszterelnök által május 29-én bejelentett politikai megállapodásra épül.

A felülvizsgált magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését.

A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint

az energiaipar,

a lakhatás,

a közlekedés,

a kis és középvállalkozások

– tájékoztatott. A szerdai hivatalos benyújtással az Európai Bizottság megkezdi a terv hivatalos értékelésének folyamatát. Az elmúlt hetekben zajló intenzív eszmecseréket követően

az uniós testület célja, hogy feldolgozza a magyar kormány beadványát annak érdekében, hogy az uniós tanács júliusban jóváhagyja a tervet

– tájékoztatott a bizottsági szóvivő.

Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg.

Összesen 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint felhasználásáról volt szó. Ebből