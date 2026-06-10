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European flags in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. ( Motion Blurred on flags)
Nyitókép: iantfoto/Getty Images

Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Miután kedd este 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a magyar Országgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el.

Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét – erősítette meg Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán.

Közölte, hogy a magyar helyreállítási terv módosított változatának benyújtása a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, amely az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Magyar Péter miniszterelnök által május 29-én bejelentett politikai megállapodásra épül.

A felülvizsgált magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését.

A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint

  • az energiaipar,
  • a lakhatás,
  • a közlekedés,
  • a kis és középvállalkozások

– tájékoztatott. A szerdai hivatalos benyújtással az Európai Bizottság megkezdi a terv hivatalos értékelésének folyamatát. Az elmúlt hetekben zajló intenzív eszmecseréket követően

az uniós testület célja, hogy feldolgozza a magyar kormány beadványát annak érdekében, hogy az uniós tanács júliusban jóváhagyja a tervet

– tájékoztatott a bizottsági szóvivő.

Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg.

Összesen 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint felhasználásáról volt szó. Ebből

  • 10 milliárd euró a „helyreállítási alapból”, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig lehet felhasználni, feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek.
  • 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni, feltétel: szupermérföldkövek teljesítése.
  • 2,2 milliárd euró felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre, feltétele: az egyetemi autonómia visszaadása.
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Kezdőlap    Külföld    Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

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Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Miután kedd este 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a magyar Országgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el.
 

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