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Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Sulyok Tamás köztársasági elnök gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Sulyok Tamás: egy esetben biztosan nem mondhat le az elnök, ha a miniszterelnök ezt parancsba adja neki

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Sulyok Tamás szerint Magyar Péter azzal, hogy lemondásra szólította fel, és jogi eszközökkel történő eltávolítását is kilátásba helyezte, lényegében kizárta az önkéntes távozás opcióját.

A svájci Weltwoche készített nagyinterjút Sulyok Tamás köztársasági elnökkel – szúrta ki a Mandiner. Az államfő ebben részletesen beszélt a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusáról, az államfő magyar jogrendszerben betöltött alkotmányos szerepéről, és arról, miért tartja veszélyesnek az ő és több más közjogi méltóság eltávolítását célzó, személyre szabott alkotmánymódosítás lehetőségét.

A köztársasági elnök felidézte, hogy a választások után együttműködést ajánlott az új kormánynak, ugyanakkor három nappal a voksolást követően Magyar Péter már lemondásra szólította fel, majd később alkotmánymódosítást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem távozik önként.

Sulyok Tamás szerint a vele szemben megfogalmazott kifogások kizárólag politikai természetűek.

Azt is kiemelte: „A magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a magyar köztársasági elnököt.”

Az államfő szerint a miniszterelnök olyan ügyeket ró fel neki, amelyekben szerinte a köztársasági elnöknek éppen alkotmányos szerepéből fakadóan nem kell politikai állásfoglalást tennie. „A köztársasági elnöknek politikai kérdésekben semmiféle megszólalási kötelezettsége nincsen, lehetősége pedig rendkívüli módon behatárolt épp amiatt, mert ki kell fejeznie a nemzet egységét” – hangsúlyozta.

Sulyok Tamás úgy véli, a kialakult helyzet túlmutat személyén, és már az alkotmányos rendszer működését érinti. „Kizárólag politikai megfontolások alapján szeretnék átírni a jelenlegi magyar alkotmányos rendet. Ez már nemcsak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent, mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat” – mondta az államfő, aki szerint a június 1-i, Magyar Péterrel történt egyeztetésük után világossá vált számára, hogy a kormányzat személyre szabott alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani hivatalából.

Az európai alkotmányos kultúra és az európai alkotmányos értékek kifejezetten tiltják a személyre szabott jogalkotást”

– jegyezte meg.

Az interjúban Sulyok Tamás visszautasította azt az értelmezést is, hogy az áprilisi választások rendszerváltást jelentettek volna. Szerinte Magyarországon demokratikus kormányváltás történt, a hatalomátadás pedig az alkotmányos szabályoknak megfelelően zajlott le. „Semmiképpen nincs szó rendszerváltásról. Az egyszer volt 1990-ben, amikor egy egypárti diktatúrából részvételi demokráciába mentünk át” – fogalmazott.

A teljes interjú itt olvasható magyarul.

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás: egy esetben biztosan nem mondhat le az elnök, ha a miniszterelnök ezt parancsba adja neki

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