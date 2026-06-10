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Rendőrök elfogott határsértőket őriznek Ásotthalom térségében 2015. szeptember 18-án. A Készenléti Rendőrség munkatársai tizenöt pakisztáni és egy líbiai férfit fogtak el az ásotthalmi átkelő közelében kora délután, a migránsokat embercsempész vezette el a magyar-szerb határhoz.
Nyitókép: MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

Ezresével hozták a migránsokat Európába, Magyarországon keresték, Libanonban fogták el szír férfit

Infostart / MTI

Libanonban fogtak el egy embercsempészéssel gyanúsított szír férfit a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség indítványára kibocsátott nemzetközi elfogatóparancsa alapján.

A megalapozott gyanú szerint a szír állampolgárságú férfi egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányított.

A bűnözői csoport 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkező embereknek segített bejutni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket.

A szervezet ezres nagyságrendben juttatott migránsokat illegálisan az Európai Unióba.

A bűnszervezet több tagját már korábban elfogták, velük szemben az ország különböző bíróságai előtt indultak büntetőeljárások. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség illetékességi területén a bűnszervezet legalább két tagját már jogerősen elítélték.

A szír férfival szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt folyik eljárás. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.

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