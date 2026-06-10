Ezresével hozták a migránsokat Európába, Magyarországon keresték, Libanonban fogták el szír férfit

A megalapozott gyanú szerint a szír állampolgárságú férfi egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányított.

A bűnözői csoport 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkező embereknek segített bejutni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket.

A szervezet ezres nagyságrendben juttatott migránsokat illegálisan az Európai Unióba.

A bűnszervezet több tagját már korábban elfogták, velük szemben az ország különböző bíróságai előtt indultak büntetőeljárások. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség illetékességi területén a bűnszervezet legalább két tagját már jogerősen elítélték.

A szír férfival szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt folyik eljárás. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.