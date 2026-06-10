Balogh Gábor: az öttusának helye kell legyen az olimpiai programban

Hatalmas mezőny, a férfiaknál 137, a nőknél 103 versenyző vesz részt a kedden kezdődő budapesti öttusa-világkupán. A megemelkedett létszámok miatt a szokásosnál több csoportban zajlanak majd a selejtezők, a férfiak mezőnyét négy, a nőkét három részre osztják, az elődöntőben 36-an folytathatják szereplésüket mindkét nemben, a döntőbe pedig 18-an jutnak be. A nőknél egészségi ok miatt nem tud részt venni a tornán az olimpiai aranyérmes Gulyás Michelle.

„A Világkupa színvonalas megrendezésével a célunk magasztos: az öttusát bent akarjuk tartani az olimpiai programban” – mondta az InfoRádióban a Magyar Öttusa Szövetség elnöke. Balogh Gábor felidézte, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság arra törekszik, hogy minél több nemzetet be tudjon vonni a sportágba, a látványosabb, érdekesebb és minél költséghatékonyabb versenyeknek lebonyolítása érdekében. „Tavaly rendeztük meg először az új formátumot, ez el is nyerte a UIPM-nél (Union Internationale de Pentathlon Moderne) a leginnovatívabb versenydíjat” – emlékeztetett Balogh Gábor.

„Óriási diplomáciai siker, hogy az egész nemzetközi sportvilág Magyarországra és a magyar öttusára figyel. Kirsty Coventry és mellette 80 kiemelt nemzetközi képviselő látogat ki a Világkupa döntőjére.

Hatalmas lehetőség, hogy bemutassuk: az öttusának helye kell legyen az olimpiai programban”

– hívta fel a figyelmet a versenyzőként olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok sportoló.

Balogh Gábor őszintén hisz abban, hogy az öttusa továbbra is szerepelni fog az olimpiai programban. „Teljesen magabiztos vagyok abban, hogy jó hangulatú élményt fog adni a Világkupa a kilátogató telt házas BOK-csarnok szurkolóinak. Ha a UIPM akár fedett helyszínen, vagy szabadtéren megszervezi ezt a formátumot az olimpián, a rajongók örömmel követik majd a soron következő öttusa versenyt is.”

A Magyar Öttusa Szövetség elnökeként az elsődleges céljának a magyar versenyzők kiemelkedő szereplését nevezte. „A feladatom, hogy folytassuk a tradíciójára méltán büszke sportágban a siker sorozatunkat, a legeredményesebb nemzetként, köztük a tíz olimpiai aranyéremmel. Ezt a tradíció meg kell őrizni, és olyan rendszert kell működtetni Magyarországon, amivel a klubok elégedettek, hogy a továbbiakban is folyamatosan harcban legyünk az olimpiai dobogóért, érmekért és az aranyéremért” – sorolta Balogh Gábor.

Magyar Péter is a helyszínen szurkolhat

A nemrég kinevezett sportért felelős államtitkárral, a világbajnok öttusázó Kálnoki Kis Attilával már egyeztetett, a UIPM-el közösen szervezett csütörtöki gálavacsorán személyesen vesz részt.

„Elfogadta a felkérésemet, és a versenyre is ki fog látogatni Pósfai Gábor belügyminiszter is. Sőt, Magyar Péter miniszterelnök is jelezte a részvételi szándékát, nagy megtiszteltetés lenne, ha a helyszínen szurkolna a versenyen” – árulta el a szövetségi elnök.

Az előtte álló kihívásokkal kapcsolatban felidézte, hogy a Los Angeles-i olimpiáig választották meg elnöknek. „Az elmúlt két és fél évben szorosabb és hatékonyabb adminisztrációt követeltem meg, hogy pénzügyileg is egy 21. századi öttusa szövetség képét mutassuk” – mondta hozzátéve, hogy a szövetségi kapitány és a szakmai vezetés képviselete is kiemelt szerepet kap. A sportdiplomácia kapcsán a magas színvonalú versenyek szervezését említette Magyarországon.

„Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle mellett több versenyző is folyamatosan szállítja az eredményeket. Magabiztos vagyok, hogy a sportág jó irányban tart. Los Angeles után is a sportág érdekét szem előtt tartva fogok segíteni, amiben tudok. Ez lesz mindig a hitvallásom” – fogadkozott a Magyar Öttusa Szövetség elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjúkat Farkas Dávid készítette.