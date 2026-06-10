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Nyitókép: Unsplash

Tűz ütött ki egy adatközpontban, a Google rátenyerelt a vészleállító gombra

Infostart

Az indiai adatközpontban keletkezett tűz komoly fennakadást okozott a Google Cloud ügyfeleinél, emellett több várost is érintettek a hálózati zavarok.

Az Alphabet tulajdonában lévő Google Cloud kedden közölte, hogy egy külső üzemeltetésű adatközpontban keletkezett tűz miatt vészleállítást kellett végrehajtani a hálózati eszközökön. Az incidens elszigetelt egy delhi csomópontot, ami jelentős kapacitáscsökkenést okozott a nagyváros térségében – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A vállalat információi szerint az üzemzavar hatását Delhiben, Csennaiban, Mumbaiban és a környező régiókban is érezték, az érintett területeken az ügyfelek időszakos hálózati fennakadásokat és megnövekedett késleltetést tapasztaltak. Az ehhez hasonló kiesések láncreakciószerűen terjedhetnek tovább, egyszerre lassítva az alkalmazásokat, a weboldalakat és a vállalati belső rendszereket.

Azt nem közölte a Google, hogy pontosan mikor keletkezett a tűz, és azt sem, hogy volt-e személyi sérülés vagy anyagi kár. Azt viszont jelezték, hogy a helyreállítás idejére nem áll rendelkezésre átmeneti áthidaló megoldás, ugyanakkor további forgalomterelési intézkedéseket vizsgálnak a hatások mérséklése érdekében.

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Kezdőlap    Külföld    Tűz ütött ki egy adatközpontban, a Google rátenyerelt a vészleállító gombra

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