Tűz ütött ki egy adatközpontban, a Google rátenyerelt a vészleállító gombra

Az Alphabet tulajdonában lévő Google Cloud kedden közölte, hogy egy külső üzemeltetésű adatközpontban keletkezett tűz miatt vészleállítást kellett végrehajtani a hálózati eszközökön. Az incidens elszigetelt egy delhi csomópontot, ami jelentős kapacitáscsökkenést okozott a nagyváros térségében – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A vállalat információi szerint az üzemzavar hatását Delhiben, Csennaiban, Mumbaiban és a környező régiókban is érezték, az érintett területeken az ügyfelek időszakos hálózati fennakadásokat és megnövekedett késleltetést tapasztaltak. Az ehhez hasonló kiesések láncreakciószerűen terjedhetnek tovább, egyszerre lassítva az alkalmazásokat, a weboldalakat és a vállalati belső rendszereket.

Azt nem közölte a Google, hogy pontosan mikor keletkezett a tűz, és azt sem, hogy volt-e személyi sérülés vagy anyagi kár. Azt viszont jelezték, hogy a helyreállítás idejére nem áll rendelkezésre átmeneti áthidaló megoldás, ugyanakkor további forgalomterelési intézkedéseket vizsgálnak a hatások mérséklése érdekében.