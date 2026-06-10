Takács Péter szerint Győrfi Pál leváltása is politikai bosszú

Takács Péter egykori egészségügyi államtitkár Facebook-poszban reagált Győrfi Pál leváltására az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.

A Fidesz képviselője azt írta: „A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára.”

Takács Péter szerint politikai bosszúhadjárat zajlik, és bár az, hogy egy új kormányzat intézményvezetőket cserél le, az még elfogadható, ám nem érti, miért kell ezt „kiterjeszteni” olyanokra, akik az előző kormányok idején is csak a munkájukat végezték tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon – fogalmazott.

A volt államtitkár a leváltott Győrfi Pálnak is üzent, leszögezve, hogy büszke rá, hogy a – most már egykori – szóvivővel dolgozhatott: „Nagyon sokak nevében köszönöm a munkádat, amivel megannyi embernek adtál mindig megbízható és megnyugtató válaszokat a legnehezebb szituációkban is – legyen szó világjárványról, tömegbalesetről vagy csak a Mentőszolgálat mindennapjait érintő hírekről.