Tisza: a rendőrség komoly figyelmeztetést adott ki

A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét – akár három évet is – lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását.

Ezt követően rövid időn belül elpusztul.

A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján – így a Körösön és a Bodrogon – található meg.

A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás.

A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint – olvasható a police.hu oldalon.

A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása.

A jogsértők szabálysértési vagy akár büntetőeljárásra is számíthatnak.

Különösen fontos, hogy a vízen közlekedők is körültekintően járjanak el. A rajzás szándékos megzavarása, például kisgéphajóval történő belehajtás a kérészek tömegébe, természetkárosításnak minősülhet.

A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.

Vigyázzunk közösen erre a páratlan természeti kincsre, hogy még hosszú éveken át gyönyörködhessünk a varázslatos „virágzásban”!