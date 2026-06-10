ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
308.16
bux:
133372.63
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Virágzik a Tisza: kérészek a folyó felett.
Nyitókép: Police.hu

Tisza: a rendőrség komoly figyelmeztetést adott ki

Infostart

A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött.

A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét – akár három évet is – lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását.

Ezt követően rövid időn belül elpusztul.

A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján – így a Körösön és a Bodrogon – található meg.

A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás.

A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint – olvasható a police.hu oldalon.

A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása.

A jogsértők szabálysértési vagy akár büntetőeljárásra is számíthatnak.

Különösen fontos, hogy a vízen közlekedők is körültekintően járjanak el. A rajzás szándékos megzavarása, például kisgéphajóval történő belehajtás a kérészek tömegébe, természetkárosításnak minősülhet.

A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.

Vigyázzunk közösen erre a páratlan természeti kincsre, hogy még hosszú éveken át gyönyörködhessünk a varázslatos „virágzásban”!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tisza: a rendőrség komoly figyelmeztetést adott ki

rendőrség

tisza

természetkárosítás

tiszavirágzás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

A 110 oldalas javaslatcsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán.
 

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok hadserege kedden újabb csapásokat mért Iránra, miután Donald Trump elnök megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. A lépés tovább élezte a két ország közötti feszültséget, és közvetlenül veszélyezteti a törékeny tűzszünetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta

Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta

A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része, azonban a viselése nyáron nagyobb odafigyelést igényel.

BBC
Business Sport Travel Science
Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

The BBC travels with rebels to frontline positions in Myanmar to see how the war is unfolding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 05:48
Ilyet se látni minden nap: fékezés nélkül tarolt a furgonos az autópályán – videó
2026. június 10. 05:12
A mobilja miatt szenvedett balesetet, elképesztő, mit tett utána
×
×