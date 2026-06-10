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England captain Bobby Moore kissing the Jules Rimet trophy as the team celebrate winning the 1966 World Cup final against Germany at Wembley Stadium. His team mates are, left to right, George Cohen, Geoff Hurst and Martin Peters, 30th July 1966. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
Nyitókép: Hulton Archive/Getty Images

Mik meg nem történnek! Egy kutya kihúzta a bokor aljáról a vb-trófeát

Infostart

A csütörtökön kezdődő észak- és közép-amerikai labdarúgó-világbajnokság előtt az Infostart felidéz néhány különleges epizódot a tornák történetéből. Nem elsősorban olyanokat, amelyek az eredményekhez, a pályán történt eseményekhez kapcsolódnak, inkább olyanokat, amelyek mégis jellemzőek és emlékezetesek. Ezúttal 1966 a téma, az angolok eddigi egyetlen aranyérmét hozó futball-vb, amely után kis híján nem tudták átvenni a Rimet-kupát.

Angliának hajdanán voltak averziói a labdarúgó-világbajnokságokkal. Az első három tornára nem is nevezett az FA, aztán 1950-ben elküldte a válogatottat Brazíliába, de az ott kikapott az Egyesült Államok amatőrjeitől. 1954, néhány hónappal a Manchester United repülőgép-katasztrófája után 1958, sőt, 1962 sem sikerült jól, az önmagukat talán túl sokra tartó háromoroszlánosok egyszer sem kerültek be még az elődöntőbe sem.

1966-ra viszont nagyon készültek, hiszen „a futball hazatért”, ők rendezték a világbajnokságot. Meg is nyerték a tornát, Bobby Moore vette át a serleget

– de kis híján „azt” a serleget, a Rimet-kupát majdnem lehetetlen lett volna kézbe fogni.

A serleget ugyanis ellopták Londonban.

Az FA nagy hírverést kívánt csapni a World Cup előtt, ennek része volt az is, hogy kiállították a StampExen, a nevezetes Stanley Gibbons bélyegkereskedő cég sportbélyeg-kiállításán. A szerződésben szerepelt, hogy a trófeát őrizni kell, s az is, hogy kötelező valós értékének a tízszeresére, 30 ezer fontra biztosítani kell.

Ez utóbbi jó ötlet volt, a kupát ugyanis 1966. március 20-án, egy nappal a kiállítás megnyitása után ellopták a londoni Westminster Central Hall épületéből. Utólag a nyomozók úgy rekonstruálták a történteket, hogy a teremőrök valószínűleg, szabálytalanul, szünetet tartottak, elképzelhetően a vészkijáraton keresztül jutottak be az elkövetők, akik magukkal tudták vinni az ereklyét.

A tolvajok segítségére volt, hogy azon a vasárnapon metodista istentiszteletet tartottak az épületben, így nagy volt a jövés-menés. Az angol labdarúgó-szövetség vezetőit szinte sokkolta a hír, azonnal felkérték George Bird ékszerészt, aranyművest, hogy készítse el az eredeti serleg másolatát.

Másnap, március 21-én egy önmagát Jacksonnak nevező ember felhívta telefonon Joe Mearst, az FA és egyben a Chelsea elnökét, közölve, hogy hajlandó visszaadni a kupát, 15 000 font ellenében. Hozzátette, hogy amennyiben a rendőrséget értesíti bárki is, beolvasztja a serleget, s kitör a világbotrány. Azt mondta, a Stamford Bridge-en hagyja majd a kupát, ha megkapja a pénzt.

Mears (aki egyébként nem élte meg a világbajnokság kezdetét, két héttel a rajt előtt Oslóban szívrohamban elhunyt) nem ijedt meg a fenyegetéstől, s értesítette a rendőrséget. Így aztán egy nyomozó ment a megbeszélt találkozóra, újságpapírral kitömött aktatáskával.

A terv egy része bevált, elfogták a telefonálót, bizonyos Edward Betchley-t, aki ugyan először elindult, hogy elvezesse a szövetség emberét a kupa rejtekhelyéhez, de aztán, talán gyanút fogott, megpróbált elmenekülni. Hiába, mert elfogták, de ettől még a kupa nem volt meg.

Edward Betchley, akinek elég hosszú bűnlajstroma volt korábbról, csalásokkal, betörésekkel, lopásokkal, azt állította, ő csak közvetítő, a trófeát nem ő lopta el, hanem egy bizonyos Hosszú gúnynevű. Majdnem egy hét is eltelt, a kupának nem sikerült a nyomára bukkanni. Még egy halovány szál sem akadt, amelyiket meg lehetett volna próbálni felgombolyítani.

Ám március 27-én egy Pickles nevű, fekete-fehér színű, collie fajtájú eb, aki gazdájával, Dave Corbettel szokásos sétájára indult, a parkoló autók között szagolgatni kezdett egy újságpapírba tekert, madzaggal átkötött valamit. Szerencsére Corbett kibontotta, s megnézte mi az. Egyből felismerte, hogy a Rimet-kupa, eleget látta az előző napokban az újságokban és a tévében.

Bevitte a legközelebbi rendőrörsre, ahol a helyiek a Scotland Yardtól hívtak segítséget megbizonyosodni, hogy tényleg a vb-serleget találták-e meg. Utána pedig kihallgatták Corbettet, nem ő-e a tolvaj, aki megijedve a nagy erőkkel folyó kereséstől, így akar megszabadulni a kupától.

Aztán hamarosan minden tisztázódott.

Pickles hős és médiasztár lett. Több kitüntetést kapott, egyebek mellett ő lett az év kutyája.

Corbett a biztosítótól és a vb szervező bizottságától összesen 6000 font jutalmat kapott, s ott lehetett, természetesen Picklesszel együtt, a győztes angol válogatott bankettjén.

Szegény Pickles szomorú véget ért 1967-ben. amikor megfojtotta a nyakörve, amely beakadt egy faágba, miközben a kutya egy macskát kergetett új, surrey-i otthona közelében.

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Mik meg nem történnek! Egy kutya kihúzta a bokor aljáról a vb-trófeát
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Mik meg nem történnek! Egy kutya kihúzta a bokor aljáról a vb-trófeát
A csütörtökön kezdődő észak- és közép-amerikai labdarúgó-világbajnokság előtt az Infostart felidéz néhány különleges epizódot a tornák történetéből. Nem elsősorban olyanokat, amelyek az eredményekhez, a pályán történt eseményekhez kapcsolódnak, inkább olyanokat, amelyek mégis jellemzőek és emlékezetesek. Ezúttal 1966 a téma, az angolok eddigi egyetlen aranyérmét hozó futball-vb, amely után kis híján nem tudták átvenni a Rimet-kupát.
 

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