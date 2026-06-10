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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Rendőröknek hajtott egy ámokfutó a Budai Várnegyedben

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A BRFK közleménye szerint a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az autóst az Andrássy úton.

A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el – írja a Police.hu.

A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett – olvasható.

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