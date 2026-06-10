ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.65
usd:
307.79
bux:
0
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél az egészségügyi dolgozóknak felajánlott méz átadásán, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport sajtótájékoztatóján Budapesten, az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága udvarán 2020. május 6-án. A segitunkegymasnak.hu felhívására reagálva az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrármarketing Centrum 2000 kilogramm mézet ajánlott fel az egészségügyi dolgozók számára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hegedűs Zsolt: Győrfi Pállal nem csak egy szóvivő, hanem egy régi szemlélet is távozik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az egészségügyi miniszter szerint a mentőszolgálatnak szüksége van a kommunikáció gyökeres megváltoztatására ahhoz, hogy visszatérjen az emberek beléjük vetett bizalma. Mint írta, a hibákat be lehet és be is kell ismerni és tanulni kell belőlük, nem pedig „reflexből, bármi áron az intézményt védeni”.

Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz – írja Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A tárcavezető szerint a mentés nem egy átlagos közszolgáltatás, éppen ezért a kommunikációjának nem az lenne a feladata, hogy reflexből védje az intézményt és annak összes hibáját, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Hozzáteszi,

nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt, hiszen a hibákról beszélni kell, de nem szabad megingatni az emberek mentésbe vetett bizalmát.

Hegedűs Zsolt leszögezi: a Tisza-kormány abban hisz, hogy az arányos transzparencia, a szakmai őszinteség és a lakosság felnőttként kezelése nem gyengíti, hanem erősíti a közbizalmat. Az emberek nem tökéletes intézményeket várnak, hanem olyanokat, amelyek képesek szembenézni a hibáikkal, tanulni belőlük, és világosan elmondani, mit tesznek azért, hogy ugyanaz ne ismétlődjön meg. A hiba beismerése nem gyengeség, a kritika nem automatikusan lejáratás, és a valódi szakmai kultúra a hibákból való tanulással kezdődik – tette hozzá.

A miniszter a bejegyzésben leszögezte: a mentőszolgálatnak új kommunikációra van szüksége, hiszen ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarunk a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni, hanem azon is változtatni kell, ahogy az intézmény önmagáról beszél. Ebben lesz fontos szerepe Szűcs Brigittának. Az egészségügyi miniszter szerint

Győrfi Pál leváltása nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amire az embereknek szüksége van.

És a mentősöknek sem celebekre, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – jelentette ki Hegedűs Zsolt.

A miniszter a bejegyzés végén arra is kitért, hogy Győrfi Pál marad az OMSZ-nél, ahol 18 éves kora óta dolgozik, ez pedig önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el is kell ismerni. Azonban mindennek rendelt ideje van, így van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának – zárta bejegyzését a tárcavezető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt: Győrfi Pállal nem csak egy szóvivő, hanem egy régi szemlélet is távozik

országos mentőszolgálat

győrfi pál

leváltás

szóvivő

egészségügyi miniszter

hegedűs zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy
Poszt

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy
Történelmi jelentőségű törvénycsomag az Országgyűlésben – jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, a kormány benyújtotta az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.
 

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszáll a világ legkeresettebb fogyasztószerének fejlesztésébe a Richter

Beszáll a világ legkeresettebb fogyasztószerének fejlesztésébe a Richter

Globális együttműködési megállapodást írt alá a Richter Gedeon Nyrt. és az indiai Hetero Labs a szemaglutid injekció, vagyis az Ozempic generikus változatának közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására – jelentették be a vállalatok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek

Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek

A mérések kezdete óta a második legmelegebb májust jegyezték fel idén a Földön, a globális átlaghőmérséklet 1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti átlagot.

BBC
Business Sport Travel Science
Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

The BBC travels with rebels to frontline positions in Myanmar to see how the war is unfolding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 07:08
Tovább nőttek a hazai várólisták, sokkoló adatok jelentek meg
2026. június 10. 06:58
„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy
×
×