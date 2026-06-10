Hegedűs Zsolt: Győrfi Pállal nem csak egy szóvivő, hanem egy régi szemlélet is távozik

Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz – írja Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A tárcavezető szerint a mentés nem egy átlagos közszolgáltatás, éppen ezért a kommunikációjának nem az lenne a feladata, hogy reflexből védje az intézményt és annak összes hibáját, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Hozzáteszi,

nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt, hiszen a hibákról beszélni kell, de nem szabad megingatni az emberek mentésbe vetett bizalmát.

Hegedűs Zsolt leszögezi: a Tisza-kormány abban hisz, hogy az arányos transzparencia, a szakmai őszinteség és a lakosság felnőttként kezelése nem gyengíti, hanem erősíti a közbizalmat. Az emberek nem tökéletes intézményeket várnak, hanem olyanokat, amelyek képesek szembenézni a hibáikkal, tanulni belőlük, és világosan elmondani, mit tesznek azért, hogy ugyanaz ne ismétlődjön meg. A hiba beismerése nem gyengeség, a kritika nem automatikusan lejáratás, és a valódi szakmai kultúra a hibákból való tanulással kezdődik – tette hozzá.

A miniszter a bejegyzésben leszögezte: a mentőszolgálatnak új kommunikációra van szüksége, hiszen ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarunk a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni, hanem azon is változtatni kell, ahogy az intézmény önmagáról beszél. Ebben lesz fontos szerepe Szűcs Brigittának. Az egészségügyi miniszter szerint

Győrfi Pál leváltása nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amire az embereknek szüksége van.

És a mentősöknek sem celebekre, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – jelentette ki Hegedűs Zsolt.

A miniszter a bejegyzés végén arra is kitért, hogy Győrfi Pál marad az OMSZ-nél, ahol 18 éves kora óta dolgozik, ez pedig önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el is kell ismerni. Azonban mindennek rendelt ideje van, így van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának – zárta bejegyzését a tárcavezető.