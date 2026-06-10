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Nyitókép: Pixabay

Globális együttműködésbe került a Richter

Infostart / MTI

A megállapodás egyesíti a vállalatok egymást kiegészítő erősségeit, egyértelműen meghatározott területi felelősségekkel, valamint kiegyensúlyozott költség- és nyereségmegosztási modellel.

Globális együttműködési megállapodást kötött a Richter Gedeon Nyrt. és az indiai központú Hetero Labs Ltd. a szemaglutid injekció közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására – közölte a Richter szerdán.

A megállapodás egyesíti a vállalatok egymást kiegészítő erősségeit, egyértelműen meghatározott területi felelősségekkel, valamint kiegyensúlyozott költség- és nyereségmegosztási modellel.

A Hetero már jelentős fejlesztési beruházásokat hajtott végre, beleértve a technológia kialakítását és a törzskönyvezési tételek gyártását. A hatósági dokumentumok előkészítése folyamatban van, az európai uniós és az amerikai hatósági kérelmeket 2027-ben nyújtják be.

Az együttműködés a Hetero bizonyított piaci elérésére épít az Egyesült Államokban és a feltörekvő piacokon, valamint a Richter Európa-szerte és Közép-Ázsiában jól kiépített kereskedelmi infrastruktúrájára, miközben a Richter számára fenntartja a jövőbeni európai gyártás lehetőségét.

A közlemény idézte Kovács Bencét, a Richter General Medicines üzletágának vezetőjét, aki elmondta, világszerte hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a diabétesszel és kapcsolódó kardiometabolikus betegségekkel élő páciensek számára magas minőségű és megfizethető terápiák váljanak elérhetővé.

Vamsi Krishna Bandi, a Hetero Labs Ltd. vezérigazgatója a közleményben megjegyezte ez a stratégiai partnerség egyesíti a Hetero és a Richter mély szakértelmét annak érdekében, hogy világszerte szélesebb körben tegyék elérhetővé a szemaglutid injekciós terápiát.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A gyógyszergyártó árfolyama szerdán délelőtt 0,42 százalékkal, 11 890 forintra erősödött, az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 400 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt.

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